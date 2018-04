Es war bereits die zweite Bombenentschärfung in dieser Woche. Nachdem am Mittwoch eine 50-Kilo-Fliegerbombe auf einer Baustelle des Riederwaldtunnels gefunden worden war, rückten die Experten des Kampfmittelräumdienstes am Freitag erneut in Frankfurt an: Diesmal war auf einer Baustelle nahe der Hanauer Landstraße im Frankfurter Osten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht.

Es handelte sich um eine 250-Kilo-Bombe, die auf dem Gelände eines Bauschuttlagers in der Franziusstraße im Osthafen gefunden worden war. Die Sicherheitskräfte zogen einen Sicherheitsradius von 700 Metern um den Fundort, setzten die Entschärfung für Freitag um Mitternacht an.

Nach Feuerwehrangaben mussten 500 Menschen den Sicherheitsbereich verlassen, Teile der Autobahn 661 und der Hanauer Landstraße wurden gesperrt. Einige Hotels befanden sich ebenfalls im Sicherheitsbereich.

Entwarnung um 2.31 Uhr

Nach Angaben der Feuerwehr musste der Kampfmittelräumdienst ein Wasserstrahlschneidegerät an der Fliegerbombe einrichten, was den geplanten Ablauf der Entschärfung verzögerte. Um 2.31 Uhr gab die Feuerwehr dann Entwarnung: Die Bombe war erfolgreich entschärft, alle Sperrungen wurden aufgehoben.

Bombenfunde in Frankfurt

Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten in Frankfurt Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Im Februar mussten nach einem Bombenfund im Ga llus etwa 9000 Menschen ihre Wohnungen verlassen als eine 50-Kilo-Bombe gefunden worden war.

Im September 2017 kam es zur bislang größten Evakuierung wegen eines Bombenfundes in Frankfurt: 60.000 Menschen mussten nach dem Fund einer 1,8 Tonnen schweren Luftmine im Frankfurter Westend ihre Wohnungen verlassen.

