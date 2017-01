Die Gefahr am Frankfurter Museumsufer ist gebannt! Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde am Sonntag unscharf aus dem Main geborgen. Eine Entschärfung ist demnach nicht nötig.

Nachdem der Sprengkörper am Sonntagmittag aus dem Main gehoben worden war, zeigte sich laut Polizei: Die Bombe ist unscharf, muss also gar nicht entschärft werden. Der Fluss wurde wieder für den Schiffsverkehr freigegeben. Auch die Anwohner können zurück in ihre Häuser, erklärte die Polizei.

