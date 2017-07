Größerer Einsatz in Frankfurt: Bombendrohung bei Frankfurter Staatsanwaltschaft

Eine Bombendrohung hat einen größeren Einsatz rund um die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ausgelöst. Ein Unbekannter habe am Mittwoch bei der Polizei angerufen und gesagt, er habe eine Bombe in einem Mülleimer vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft platziert, sagte eine Sprecherin. In der Folge sperrten Beamte die Eingänge mehrerer Gebäude ab und durchsuchten das Gelände. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Etwa um 8.40 Uhr endete der Einsatz.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Motive des Anrufers waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte Hit Radio FFH darüber berichtet.

(dpa)