Weltkriegsbombe: Bombenentschärfung: Frankfurt feiert seine Helden

Der Fund der Weltkriegsbombe löste in Frankfurt die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik aus. Mit einem feierlichen Empfang in der Paulskirche bedankte sich die Stadt Frankfurt jetzt bei den zahlreichen Helfern.

Zehntausende Menschen mussten raus aus ihren Wohnungen, ein nie dagewesener Kraftakt. Die Anstrengungen waren groß, die Anspannung auch. Jetzt hat sich die Stadt Frankfurt bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern bedankt.



Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) lud Vertreter von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei, das Bombentschärfungsteam des Kampfmittelräumdienstes sowie betroffene Anwohner zu einem Festakt in die Paulskirche ein. Er beschrieb den Tag als einen der härtesten seiner Amtszeit und nannte die ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte "Helden unserer Stadt". Vier von ihnen haben wir nach ihren Eindrücken und Erlebnissen gefragt.

Bilderstrecke Bombenfund in Frankfurt: So verlief die größte Evakuierung der Nachkriegszeit

Weltkriegsbombe: Alle Berichte & Fotos finden Sie in unserem Themen-Dossier!

Hilfe für Helfer: Patrick Pietzsch war in der Sporthalle in Kalbach im Einsatz. Dort hatte das Technische Hilfswerk (THW) einen Ruhe- und Verpflegungspunkt für Hilfskräfte eingerichtet. 400 Leute, die von außerhalb Frankfurts kamen, wurden dort insgesamt betreut.

Die Frühaufsteherin: Doris Michels aus Niedernhausen war mit dem Arbeiter-Samariter-Bund angereist. Frühmorgens um halb drei ging es los, bis 16 Uhr waren sie im Einsatz. Michels und ihre Mitstreiter betreuten Bewohner von Altenheimen in der Jahrhunderthalle.



Der Feuerwehrmann: Michael Waldhäuser von der Freiwilligen Feuerwehr Frankfurt lobt die Organisation des Megaeinsatzes: "Es war ein sehr langer Tag, aber es lief alles reibungslos." Er hat ältere Leute aus einem Heim evakuiert und später wieder zurückgebracht.



In Wartestellung: Ulrich Welter kam aus Marburg nach Frankfurt. Er und seine Leute vom Roten Kreuz hatten, zum Glück, nicht viel zu tun. Sie warteten in Bereitschaft, ob noch mehr Notunterkünfte gebraucht werden. Beim THW in der Sporthalle fühlten sie sich wohl. (red)