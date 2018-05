Geschichte: Bordelle, Banker und Bohème: Buch und Ausstellung über das Bahnhofsviertel

Galgenfeld: Über den Galgen, der seit dem 14. Jahrhundert vermutlich auf dem Bahnhofsvorplatz stand, weiß man erstaunlich viel: 1386 hatte er erstmals ein gemauertes Fundament, sechs Mal wurde er in der Folge renoviert. 1552 wird ein neuer gebaut, dieses Mal massiv mit vier Hängevorrichtungen, an denen die Leichen baumeln, bis sie verrotten. Erst als 1806 auf dem Galgenfeld zu Ehren Napoleons ein großes Feuerwerk veranstaltet werden soll, wird der Galgen abgebaut.

Villenviertel: Mitte des 19. Jahrhunderts platzt Frankfurt aus allen Nähten, die Reichen bauen sich deshalb Villen rund um die drei Westbahnhöfe vor den Toren der Stadt. Bis 1888 werden diese Bahnhöfe durch einen neuen „Centralbahnhof“ etwas weiter westlich ersetzt. In den Folgejahrzehnten wird das Gebiet beplant und großflächig bebaut, die heutige Struktur des Viertels entsteht.

Innovationsmotor: Ende des 19. Jahrhunderts tobt ein Kampf: der Kampf der Gleichstrom- gegen die Wechselstrombefürworter. 1891 findet auf dem Areal der ehemaligen Westbahnhöfe die internationale Elektrotechnische Ausstellung statt. Sie ist weniger eine Fachmesse als ein Familienereignis: Es gibt einen Irrgarten, eine Pferderennbahn, Heißluftballonfahrten – und einen zehn Meter hohen Wasserfall. Das Mainwasser, das dort hinunterstürzt, wird mit Wechselstrom aus dem 175 Kilometer entfernten Lauffen am Neckar nach oben gepumpt. Die Menschen sind beeindruckt, der Wechselstrom hat gewonnen.

„Frankfurt 38“: Bereits 1907 fragt sich die Reichsbahndirektion, ob sie nicht vielleicht lieber einen Durchgangsbahnhof hätte bauen sollen. 1938 werden die Überlegungen konkret: Favorit ist der Platz rund um den heutigen Bahnhof West, weil man dort die Infrastruktur des Güterbahnhofs nutzen könnte sagt Ausstellungs-Kurator Markus Häfner. Die Verlegung soll 400 Millionen Reichsmark kosten, allein für die Vorarbeiten zur neuen Straßenführung werden acht Jahre eingeplant. „Doch nach dem Überfall auf Polen hatte man dann anderes zu tun“, sagt Häfner.

Kulturelles Zentrum: 1905 eröffnet direkt gegenüber dem Bahnhof das Schumanntheater, das Platz für fast 5000 Menschen bietet. Es ist eine Mischung aus Varieté, Zirkus, Revue- und Operettenbühne – und auf dem neuesten Stand der Technik: Je nach Bedarf kann man die Bühne versenken. Der erste Direktor des Theaters, Julius Seeth, ist weltberühmt. Unter anderem, weil der Kaiser von Abessinien Seeth, der auch Dompteur ist, einige Jahre zuvor zur Aufgabe gemacht hat, möglichst schnell 16 wilde Löwen zu bändigen. Seeth, der mit den Tieren ausschließlich plattdeutsch spricht, ist so schnell, dass er 28 Löwen, zwei Pferde und einen Maulesel mit nach Hause bekommt.

Später wird das Theater als Großkino, für Ring- und Boxkämpfe sowie politische, religiöse oder wissenschaftliche Veranstaltungen genutzt. „Das Viertel war damals das kulturelle Zentrum Frankfurts“, sagt Häfner. Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt das Theater geschlossen, 1961 wird es abgerissen, durch ein Bürogebäude ersetzt.

Verbrechenshochburg: Nach dem Krieg stranden im Bahnhofsviertel viele Heimatlose, die Männer schlagen sich mit Schwarzhandel durch, die Frauen mit Prostitution. „Ami-Liebchen“ werden sie genannt, oder auf Amtsdeutsch „HWG“: Frauen mit „häufig wechselnden Geschlechtspartnern“. Die Polizei ist überfordert: Jedes Revier bekommt nur eine einzige Pistole – mit drei Schuss Munition. Bei Schießereien rückt der „Weiße Traum“ an, drei weiß angestrichene, alte Wehrmachtsfahrzeuge. Die Sirene müssen die Polizisten mit der Hand drehen.

Prostitutionsviertel: Vor 1969 gibt es in Frankfurt keine Bordelle. Prostituierte gehen auf den Straßenstrich oder bieten ihre Dienste in Privatwohnungen an. Erst 1969 bekommt Bauunternehmer Willi Schütz die offizielle Erlaubnis, in der Elbestraße das erste Frankfurter Bordell „Crazy Horse“ zu eröffnen – dafür muss er die Prostitution in seinen Wohnhäusern unterbinden. Der Städteführer „Der Strich“ notiert damals: „98 willige Mädchen, alle sehr jung, locken mit schärfster Kleidung und guter Figur zur 5-Minuten-Liebe. Die Beischlafgebühr beträgt einheitlich 40 Mark.“ Anfangs kommen laut Schütz pro Monat durchschnittlich 3000 Freier.

Vier Jahre später wird eine neue Sperrgebietsverordnung erlassen. Sie besagt, dass Prostitution künftig im gesamten Bahnhofsviertel erlaubt ist – allerdings auch nur noch dort. Verschreckte Hausbesitzer verkaufen in der Folge ihre Häuser billig an Spekulanten, die sie teuer an Bordellbetreiber vermieten. Wo das nicht möglich ist, wird überteuert an illegal eingereiste Ausländer vermietet. Das Viertel wird internationaler.

Amüsierviertel: Nach den Stripclubs und Livemusik-Kneipen der 60er und den Spielkasinos der 70er Jahre wird es für die Wirte schwieriger: Touristen bleiben aus, dafür gibt es auf den Straßen immer mehr Junkies. Als erstes durchbrechen der DJ Stefan Hantel und Hans Romanov die Tristesse mit verschiedenen Clubs, seitdem eröffnen immer mehr „hippe“ Bars, Lokale und Clubs. Spätestens seit die New York Times das Bahnhofsviertel beschrieb als „sexy, ohne unschicklich zu sein“, hat es seinen Ruf als Amüsierviertel zurück.