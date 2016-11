Wohnen in Frankfurt: Bornheim: ABG investiert 5,2 Millionen in neue Wohnungen

Es ist das immer wiederkehrende Problem in Frankfurt: Es fehlt an Wohnraum. Die ABG Frankfurt Holding will jetzt in Frankfurt ein neues Wohnhaus bauen. Aber was soll es kosten, dort zu leben?

Wohnraum ist in Frankfurt knapp. Und so wird versucht, unter dem Stichwort „Nachverdichtung“ jeden noch so kleinen Raum zu nutzen, um Wohnraum zu schaffen – so wie jetzt die ABG Frankfurt Holding in der Preungesheimer Straße. 5,2 Millionen Euro investiert die städtische Gesellschaft in den Bau eines Hauses mit 18 Einheiten. Baubeginn war im August, bezugsfertig sollen die Wohnungen im Februar 2018 sein. Dem Bauvorhaben weichen musste ein bisher gewerblich genutzter Flachbau. An gleicher Stelle wird jetzt ein Wohnhaus mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss errichtet. Die Baugrube ist bereits ausgehoben.

„Alle Neubauwohnungen werden aus Mitteln des Frankfurter Programms für familien- und seniorengerechtem Mietwohnungsbau gefördert, dadurch werden die Mieten mit 8,13 Euro pro Quadratmeter um bis zu 35 Prozent unter den ortsüblichen Mietpreisen liegen“, erklärte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Berechtigt für aus diesem Programm geförderte Wohnungen sind Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder Senioren mit geringem Einkommen. „Diese Personengruppe hat es auf dem Wohnungsmarkt derzeit besonders schwer“, erklärte Feldmann.

Laut ABG-Geschäftsführer Frank Junker leiste die ABG mit dem Bau der preisgünstigen Wohnungen am stark nachgefragten Standort Bornheim einen weiteren Beitrag zur Wohnraumversorgung aller Bevölkerungsschichten.

Den Neubau in Passivhaus-Bauweise hat das Architekturbüro Berghof & Haller geplant. Die 1400 Quadratmeter Wohnfläche sind für Ein- bis Fünf-Personenhaushalte geeignet. Die Wohnungen der Vollgeschosse sind mit Loggien ausgestattet, den Mietern im Staffelgeschoss stehen Dachterrassen zur Verfügung.

Die künftigen Mieter profitieren nicht nur von der Förderung aus Mitteln der Stadt, so Junker, „die besonders energieeffiziente Passivhaus-Bauweise wird die Mieter auch bei den Nebenkosten erheblich entlasten.“

