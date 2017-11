Verfahren: Boxer muss zum Psychiater

Er wollte als blinder Passagier in eine Maschine steigen, um in die USA zu fliegen. Sicherheitsmitarbeiter kamen ihm in die Quere, bekamen dabei aber sogleich die Box-Qualitäten des aus Serbien stammenden Kampfsportlers zu spüren.

Von einer großen Profiboxer-Karriere in den USA blieb nur ein Traum, den er ausgerechnet am Frankfurter Flughafen träumen wollte, als er im Mai dieses Jahres als blinder Passagier eine Maschine besteigen wollte. Sicherheitsmitarbeiter kamen ihm in die Quere, bekamen dabei aber sogleich die Box-Qualitäten des aus Serbien stammenden Kampfsportlers zu spüren.

Dieser Vorfall war der Auftakt zu einer Reihe von 13 Straftaten, die noch bis weit nach der Verhaftung des 38-Jährigen reichten, der früher mal beim CSC kämpfte. In der Untersuchungshaft suchte der Boxer sich seine Gegner aus den Reihen der Bediensteten aus, die er schlug, trat oder mit Kopfstößen bedachte. Zuvor hatte er Fahrräder gestohlen und zwei Mal einen Juwelierladen in Sachsenhausen heimgesucht. Beim zweiten Einbruch hatte er eine Schreckschusspistole dabei, die wiederum aus einem Einbruch in ein Waffengeschäft stammte.

Und auch nach der Verlegung in eine Kasseler Justizvollzugsanstalt blieb der Sportler nicht untätig. Waren keine Bediensteten in der Nähe, die er körperlich angehen konnte, trieb er in der Zelle geheimnisvolles Schattenboxen und unterhielt sich mit sich selbst. Gestern stand er vor dem Amtsgericht. Damit auch nichts schiefgehen konnte, waren gleich vier kräftige Wachtmeister zur Stelle, die den Boxer im Falle des Falles zu Räson bringen sollten. Doch der Mann hatte diesmal die ihm vom Psychiater verschriebenen Mittel eingenommen und verhielt sich weitgehend kooperativ. Die Untersuchung eines Psychiaters soll nun Aufschlüsse über seine Schuldfähigkeit geben. Ob der Prozess noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, ist offen.

