Die Anklage legt ihm gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Tat ereignete sich im Februar dieses Jahres in einem Hotel im Stadtteil Sachsenhausen. Nach einem Schlag in Gesicht des Reinigers ging dieser laut Anklage bewusstlos zu Boden. Weil er in der Vergangenheit schon mehrfach durch Gewalttätigkeiten aufgefallen war, wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.

dpa