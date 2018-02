Am Samstagabend kam es zu einem Kleinbrand in der Waschküche des Frankfurter Tierschutzvereins (TSV) in Fechenheim, dies meldet die Frankfurter Feuerwehr via Twitter. Tiere seien von dem Feuer nicht direkt betroffen gewesen und der Brand konnte schnell gelöscht werden. Auch Menschen wurde nicht verletzt.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt, die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Tierheim Fechenheim Gassi-Geher im Tierheim: Leine an, und los! Es gibt Hundeliebhaber, die aus persönlichen Gründen keinen Hund halten können. Im Tierheim Fechenheim können Sie dennoch Kontakte zu einem Vierbeiner aufbauen: durch Gassi-Gehen.



Das Tierheim freut sich über Spenden.

Frankfurter Sparkasse

Kto. 88 13 67 BLZ 500 502 01

IBAN DE28 50050201 0000 881367

BIC HELADEF1822

(red)