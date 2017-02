Acht Menschen erleiden Rauchgasvergiftung: Brand in der Frankfurter Altstadt: Kleinkinder aus Fenster gerettet

Dramatische Szenen am Abend in der Frankfurter Altstadt: In einer Wohnung im ersten Obergeschoss an der Ecke Fahrgasse/Weckmarkt bricht ein Feuer aus.

Es war 20.10 Uhr, als die Feuerwehr zu dem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Fahrgasse/Weckmarkt alarmiert wurde. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten so stark, dass sie drei Menschen aus der Wohnung den Fluchtweg in Richtung des Treppenhauses abschnitten.



Wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage sagte, wurden zwei Kleinkinder von einem Mann – eventuell dem Vater – von einem Fenster aus fallen gelassen und von unten aufgefangen. Eine erwachsene Person rettete sich danach durch einen Sprung in ein Luftpolster der Feuerwehr. Insgesamt zeigten acht Personen Symptome einer Rauchgasvergiftung. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, der Rest konnte ambulant behandelt werden.

Die Feuerwehrleute nahmen das Feuer aus zwei Richtungen in die Zange: Ein Atemschutztrupp drang über das Treppenhaus zur Brandwohnung vor, weitere Einsatzkräfte arbeiteten von außen über eine Drehleiter. Die Einsatzkräfte brauchten nach Angaben des Feuerwehrsprechers bis 21.45 Uhr, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen und schließlich zu löschen. Im Erdgeschoss des Hauses mit insgesamt fünf Obergeschossen befindet sich die Tapas-Bar „Don Juan“, die wegen des Feuers und der Löscharbeiten komplett evakuiert werden musste.



Bei dem Wohnungsbrand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von 150 000 Euro. Die Ursache stand zunächst nicht fest. Die Brandermittler des Frankfurter Polizeipräsidiums nahmen ihre Arbeit auf, um sie zu klären. chc

