Weltweit koordiniert Karl-Heinz Frank Hilfseinsätze in Katastrophengebieten, 2015 wurde er angesichts der Flüchtlingswelle zum Krisenmanager im eigenen Land. Anfang April trat der studierte Forstwissenschaftler die Nachfolge des Frankfurter Feuerwehrchefs Reinhard Ries an, dessen Stellvertreter er zuvor war. Über seine Erfahrungen und Pläne spricht er mit Daniel Gräber.

Herr Frank, wenn morgen irgendwo auf der Welt die Erde bebt oder ein Tsunami wütet, packen Sie dann den Koffer und fliegen dorthin?

KARL-HEINZ FRANK: Gepackt habe ich schon, das Set steht immer bereit. Aber so oft brauche ich es zum Glück nicht. Unser Team hat weltweit gut 200 Mitglieder. Im Alarmfall fragt das Hauptquartier der Vereinten Nationen ab, wer verfügbar ist, und stellt dann das Einsatzteam zusammen. Ich war zuletzt 2015 dabei, bei den beiden Erdbeben in Nepal.

Was haben Sie dort gemacht?

FRANK: Zunächst war ich in der Hauptstadt Kathmandu, danach in der Nähe des Epizentrums des ersten Bebens. Unsere Aufgabe ist die Koordination der internationalen humanitären Hilfe und die Ersterkundung. Das beginnt am Flughafen, wo wir uns um die eintreffenden Helfer kümmern, also um Logistik, Unterbringung und Information. Vor Ort ging es dann auch darum, die konkreten Einsatzsektoren für die Rettungsteams abzusprechen. Und man ist Ansprechpartner für die nationale Regierung.

Was kann Frankfurt von solchen Kriseneinsätzen lernen? Auf welche großen Notfallszenarien müssen wir uns vorbereiten?

FRANK: Als technologisierte Gesellschaft sind wir vor allem in unserer Infrastruktur verwundbar. Das gravierendste Szenario, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist ein längerer, großflächiger Stromausfall. Wir gehen planerisch von einem 72-Stunden-Ausfall an einem verlängerten kalten Winterwochenende aus.

Was kommt dann auf Ihre Feuerwehrleute zu?

FRANK: Schnell eintretende Ereignisse sind zum Beispiel steckengebliebene Aufzüge, aus denen Menschen befreit werden müssen. Da haben sie gerade in der Frankfurter Innenstadt erst einmal genug zu tun. Dann gibt es Menschen, die auf Beatmungsgeräte angewiesen sind. Kliniken sind zwar in der Regel mit Notstrom versorgt, aber Beatmungsgeräte werden auch in Pflegeheimen oder in Privatwohnungen genutzt. Allein an diesen beiden Beispielen erkennt man, wie schnell ein solcher Einsatz in die Fläche geht.

Ist Frankfurt für einen so großen Störfall gerüstet?

FRANK: Die ehrenamtliche und professionelle Katastrophenhilfe ist sehr gut auf solche Lagen vorbereitet. Denn wir haben uns in den vergangenen Jahren systematisch mit dem Ausfall kritischer Infrastruktur auseinandergesetzt und an manchen Stellen nachgesteuert. Es können inzwischen nicht nur die Wachen der Berufsfeuerwehr, sondern auch alle Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr mit Notstromaggregaten betrieben werden. Wenn es im gesamten Stadtgebiet dunkel werden sollte, bilden 28 Gerätehäuser die Leuchttürme in den Stadtteilen. Dort können Bürger Informationen erhalten, sich organisieren und Notrufe absetzen. Es ist aber auch wichtig, dass jeder Einzelne vorsorgt und zu Hause einige Dinge lagert, die im Notfall wichtig sind.

Was denn zum Beispiel?

FRANK: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine Broschüre zu diesem Thema herausgegeben, die ich sehr empfehlen kann. Im Landkreis Aschaffenburg, in dem ich wohne, gab es neulich einen Stromausfall, der über 15 Stunden dauerte. Es war schon bemerkenswert, wie selbst die einfachsten Dinge manche Leute vor große Probleme gestellt haben: Wo bekomme ich meine Informationen her? Wie organisiere ich die Dinge des täglichen Lebens, wie koche ich ohne Strom?

Sie waren besser vorbereitet, nehme ich an.

FRANK: Ich hatte zumindest ein batteriebetriebenes Radiogerät und war dadurch besser informiert. In der Nachbarschaft herrschte große Verunsicherung, weil man nicht wusste, was geschehen ist und wie lange es dauert.

Im Herbst 2015 brach mit der Flüchtlingskrise über ganz Deutschland ein Szenario herein, auf das niemand richtig vorbereitet war. Die Stadt ernannte Sie zum Krisenmanager. Wie haben Sie diese Monate erlebt?

FRANK: Die Stabstelle Flüchtlingsmanagement einzurichten, war eine notwendige organisatorische Nachsteuerung. Davor lief es über mehrere Wochen zulasten des Katastrophenschutzes, der aber auf einen so langen Zeitraum nicht ausgelegt ist. Die ehrenamtlichen und professionellen Helfer wurden stark strapaziert. Es war bald klar, dass andere Strukturen benötigt werden.

Hat die Bundesregierung bei der Öffnung oder Nicht-Schließung der Grenzen aus fachlicher Sicht Fehler gemacht?

FRANK: Als Funktionsträger halte ich mich aus der politischen Debatte über die Flüchtlingspolitik heraus. Aber rein organisatorisch hätte ich mir gewünscht, frühzeitiger informiert zu werden. Die ersten Hinweise auf eine mögliche Bewegung vieler Menschen in unsere Richtung hatten die Bundespolizei und die europäische Grenzschutzagentur Frontex schon im Januar 2015. Diese Erkenntnisse hätte man zumindest denjenigen zukommen lassen können, die dann am Ende vor Ort Führungsverantwortung zu übernehmen hatten. Es hätte uns immens geholfen, wenn wir nur einen Teil dieses Informationsvorsprungs hätten nutzen können. Eine Woche hätte schon gereicht. So wurden wir ins kalte Wasser geschmissen.

Aber die Befürworter der Flüchtlingspolitik sagen: Es ist doch alles gut gegangen, Deutschland hat gezeigt, dass es mit Ausnahmesituationen umgehen kann. Ärgert Sie das?

FRANK: Es ärgert mich nicht. Aber es enttäuscht mich etwas, wie verkürzt die Diskussion über ein sehr komplexes Thema geführt wird. Viele Antworten auf Fragen, die aktuell heiß diskutiert werden, können wir erst in einigen Jahren, vielleicht erst in einer Generation geben. Und ich hätte mir von den politischen Entscheidungsträgern mehr Voraussicht gewünscht.

Auch als Feuerwehrchef müssen Sie weit voraus blicken. Aktuell arbeiten sie an einem Konzept für 2040. Um was geht es darin?

FRANK: Vor allem um die notwendige Verteilung der Standorte im Stadtgebiet. Wir nehmen im Grunde die Fragen vorweg, die sich ohnehin stellen werden, wenn die Stadt weiter wächst. Ein Beispiel: Wir haben derzeit im Norden eine Wache in Nieder-Eschbach. Angesichts der Diskussionen über einen neuen Stadtteil im Nordwesten und der dynamischen Entwicklung am Riedberg mussten wir erkennen, dass ein Standort für die gesamte Flächenabdeckung im Norden auf Dauer kaum ausreichen wird. Aber auch in der Innenstadt müssen wir über Nachbesserungen diskutieren.

Weshalb?

FRANK: Dort haben wir das Problem paralleler Einsätze. Es gibt viele Bürohäuser mit Brandmeldeanlagen. Auch wenn es nur ein Fehlalarm ist, müssen wir ihn ernst nehmen. Das bindet unsere Kräfte zunehmend. Das kann dazu führen, dass bei gleichzeitigen Ereignissen nicht die nahe liegende, sondern die übernächste Wache alarmiert wird, die einen längeren Anfahrtsweg hat. Momentan sind wir noch in 95 Prozent aller Fälle innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist am Einsatzort. Das ist ausreichend, 100 Prozent schafft man nicht. Aber wenn die Quote deutlich darunter fällt, besteht Nachbesserungsbedarf. Und dieses Risiko sehe ich mittelfristig im Innenstadtbereich.

