Zerstörungswut: Brandserie in Frankfurt reißt nicht ab

Tomislav Marcic schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. „Es ist unglaublich, das ganze Haus ist hin.“ Erst vor einem Dreivierteljahr hat der 29-Jährige den Schrebergarten übernommen – samt einer stattlichen Holzhütte. Nun schaut er fassungslos durch das verkohlte Loch im Dach.

Irgendjemand muss mitten in der Nacht eingestiegen sein, den vertrockneten Strauch im Schubkarren entdeckt, auf den Tisch gestellt und angezündet haben. Der junge Familienvater zückt sein Handy und macht Fotos vom Tatort.

Trümmerfeld in der Idylle

Wieder einmal hat in Frankfurt ein Brandstifter zugeschlagen. In der Nacht auf Donnerstag traf es den Kleingärtnerverein Bonifatiusbrunnen in Kalbach. Noch schlimmer ist es für Marcics 83-jährige Nachbarin. Von ihrem Holzbau sind nur noch verkohlte Reste übrig, dazwischen liegen verbogene Metallsachen. Ein Trümmerfeld, mitten in der Kleingartenidylle. „Das ganze Werkzeug, die Gartenmöbel, alles ist verbrannt“, sagt der Schwager der Rentnerin. Er hilft ihr bei der Gartenarbeit und ist am Nachmittag hergekommen, um sich den Schaden selbst anzusehen.

Wer dahinterstecken könnte? Die Kalbacher Kleingärtner zucken mit den Schultern. „Das geht rum in Frankfurt“, sagt einer von ihnen. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Bränden, die offenbar absichtlich gelegt wurden.

Neben Holzhütten haben der oder die Täter vor allem Fahrzeuge im Visier.

Einen Bagger traf es gestern kurz vor dem Brand in der Kleingartenanlage. Zeugen meldeten das Feuer auf einer Baustelle am Riedberg um 1.43 Uhr. Kaum waren die Einsatzkräfte wieder abgerückt, ging gegen 2.45 Uhr die Alarmmeldung aus dem benachbarten Stadtteil Kalbach ein. In beiden Fällen sind sich die Ermittler sicher, dass Brandstifter am Werk gewesen waren. Womöglich war es ein- und derselbe. „Aufgrund der örtlichen Nähe und dem kurzen zeitlichen Abstand liegt ein Zusammenhang nahe“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Für die gesamte Serie an Auto- und Hüttenbränden gilt dies allerdings nicht. Die Polizei will sich nicht auf die Idee eines Serientäters festlegen. „Wir haben bei allen Fällen mögliche Verbindungen im Blick. Aber es wäre falsch, nur nach einem Täter oder einer bestimmten Gruppierung zu suchen.“ Geschnappt wurde bisher noch kein einziger Tatverdächtiger.

Abreißen statt herrichten

Tomislav Marcic hat zunächst einmal andere Sorgen: „Ich war gerade dabei, eine Holzlasur auszuwählen.“ Der Angestellte der städtischen Verkehrsgesellschaft wollte die Hütte herrichten, für einen Gartensommer mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn. „Jetzt muss ich überlegen, ob ich sie nicht gleich ganz abreiße.“

Holger Sander, der im Vorstand des Kleingärtnervereins Bonifatiusbrunnen ist, kann seine Mitglieder kaum trösten. Er geht mit Marcic um die angekohlte Hütte und erklärt ihm, was für die Versicherung zu tun sei. „Vor zehn, zwölf Jahren wurde bei uns schon mal eine Gartenhütte angezündet, seitdem hatten wir eigentlich Ruhe“, sagt Sander. „Bis auf die Einbrüche. Die sind natürlich auch sehr ärgerlich, aber nicht so schlimm wie das hier.“

Sander steht auf dem breiten, sandigen Weg, der die beiden betroffenen Parzellen voneinander trennt und blickt traurig auf die Brandruine der 83-jährigen Kleingärtnerin. Im Jahr 1982 haben sie und ihr Mann die Gartenhütte aufgestellt, erzählt ihr Schwager. „Sie hat ihr halbes Leben hier verbracht.“

Seit einem Jahr ist sie Witwe. Wie es nun mit dem Gartenstückchen weitergeht, weiß niemand.