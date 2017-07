Hochschullehrer für herausragenden Einsatz ausgezeichnet: Brücke zwischen Theorie und Praxis

Engagierte Lehrende bekämen heute wesentlich mehr Anerkennung als noch vor einigen Jahren – das meint Prof. Birgitta Wolff, die Präsidentin der Goethe-Universität. Ihrer Ansicht nach wurde die Entwicklung auch durch den Universitätspreis für exzellente Lehre befördert. Dieser wurde 2002 von der Goethe-Universität und der Stiftung der Frankfurter Sparkasse ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Bedeutung innovativer Hochschullehre zu schärfen und das Engagement herausragender Lehrender sichtbar zu machen. Den Ausgezeichneten gelinge „in vorbildlicher Weise der Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis“, findet der Chef der Frankfurter Sparkasse, Robert Restani.

17 Nominierungen

Der Preis wird jährlich vergeben. Den ersten und dritten Preis fördert die Stiftung der Frankfurter Sparkasse mit insgesamt 20 000 Euro, der zweite Platz wird von der Goethe-Universität vergeben und ist mit 10 000 Euro dotiert. Das Vorschlagsrecht liegt bei den Studierenden. Der Vergabekommission, der Studierende, Mitarbeiter und Professoren der Universität sowie ein Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftung angehören, lagen in diesem Jahr 17 Nominierungen aus allen Fachrichtungen vor.

Mit dem ersten Preis (15 000 Euro) wurden Dr. Sophia Richter, Dr. Anne Seifert und Dr. Patricia Stošic ausgezeichnet. Die drei Erziehungswissenschaftlerinnen bieten im Rahmen des Projekts „Bildungsteilhabe im Kontext von Flucht und Migration“ seit dem Jahr 2015 sogenannte Service-Learning-Seminare an, die forschendes Lernen, pädagogische Praxis und gesellschaftliches Engagement verbinden. Die Verbindung von Theorie und Praxis biete Gelegenheit, „wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen miteinander in Beziehung zu setzen“ und einen Beitrag zur Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher zu leisten, loben die Studenten. Sie könnten sich damit auf die Herausforderungen des späteren Berufsalltags vorbereiten.

Innovatives Lehrangebot

Der zweite Preis (10 000 Euro) geht an Prof. Dr. Jörg Oehlmann. Der Ökotoxikologe wurde aufgrund seines forschungsnahen, innovativen Lehrangebots, seines „besonderen Engagements in der Betreuung der Studierenden“ und seiner Bemühungen um „eine strukturelle Verbesserung der Studiensituation“ von der Fachschaft Biowissenschaften nominiert. Als Dozent lege er eine große Begeisterungsfähigkeit für sein Fach an den Tag. Er finde, dass eine Vorlesung den Studierenden in allererster Hinsicht Spaß bereiten müsse.

Dr. Johannes Fleckenstein freut sich über den dritten Preis (5000 Euro). Der Sportmediziner motiviere mit seinem „Konzept der forschungsorientierten Lehre“ zu „selbstdenkender Beteiligung“, fördere kontinuierliches Lernen und biete eine gute Vorbereitung auf die Anforderungen im sportmedizinischen Berufsalltag, finden die Studenten.

(red)