Fest am 3. September: Brückenwall: Das etwas andere Straßenfest

Neben dem großen Schweizer Straßenfest gibt es im Frankfurter Süden nur noch das Brückenwall, das vergleichbar und dennoch völlig anders ist. Am Samstag verwandeln sich das Brückenviertel zum bereits zehnten Mal in einen unkommerziellen Schauplatz mit Musik, Shopping und Kulinarischem.

Wenn am Samstag tausende Menschen ins Brückenviertel strömen, auf der Straße stehen, essen und trinken, während im Hintergrund ein DJ seine Platten auflegt, dann wird wieder das Brückenwall, das Straßenfest in der Brücken- und Wallstraße, gefeiert. Das Viertel rund um diese beiden Gassen im Herzen Sachsenhausens ist bekannt für seine kleinen Boutiquen, Designerläden und netten Cafés – fernab der Modeketten und Kaufhäuser auf der Zeil. Genau das spiegelt das Brückenwall wider.

2007 ins Leben gerufen

„Wir heben uns von der Masse der anderen Straßenfeste in Frankfurt ab“, sagt David Eisenberger, der das Fest in diesem Jahr zum zehnten Mal organisiert. „Wir sind individuell, fernab des Mainstreams, genauso wie das Viertel.“

2007 kam David Eisenberger auf die Idee, ein Straßenfest in der Brücken- und Wallstraße auf die Beine zu stellen. „Der Bedarf war da. Wir mussten das Quartier bekannter machen“, sagt er heute rückblickend. Damals war er noch Mitinhaber der Bar Conmoto an der Wallstraße, die neben Kaffee und Cocktails auch Sneaker verkauft.

„Es war aber von Anfang an kein Straßenfest von der Stange“, sagt Eisenberger. „Brasilianerinnen, die Erdbeerbowle verkaufen, gedrehte Kartoffelchips und all das, was es auf den anderen Festen gibt, wird man bei uns nicht finden.“ Die Stände seien individuell gestaltet, geboten würden „qualitativ hochwertige kulinarische Konzepte“. So werde neben Pastrami und Tartes auch koreanische, amerikanische und südamerikanische Küche angeboten. „Bei uns kann man eine Reise durch alle Länder machen“, sagt Eisenberger.

50 Stände gibt es in diesem Jahr. Zudem gibt es Live-Musik, DJs stehen an den Plattentellern, die Geschäfte haben bis spätabends geöffnet. In der Kleinen Brückenstraße gibt es ein Kinderprogramm. Außerdem bespielen dort die Schauspieler des Theaters Alte Brücke eine Bühne mit einem ganz besonderen Programm.

Konzept ist geblieben

Konzeptionell habe man in den vergangenen zehn Jahren nichts verändert. „Wir sind aber professioneller geworden und haben uns vergrößert“, sagt Eisenberger. Kamen zunächst die Schulstraße und die Kleine Brückenstraße hinzu, wurde im vergangenen Jahr erstmals der Park am Alten Friedhof bespielt. In diesem Jahr zieht sich das Fest gar bis zum Abtsgässchen.

2011 ist Eisenberger aus dem Conmoto ausgestiegen. Das Brückenwall veranstaltet er allerdings weiter. „Das ist mein Baby“, sagt er. „Und als Sachsenhäuser habe ich eine starke Bindung zu dem Viertel.“ Deshalb werde er das Brückenwall auch weiterhin Jahr für Jahr auf die Beine stellen. „Das frisst zwar viel Zeit, aber es macht Spaß. Das lasse ich mir nicht nehmen.“

Das Brückenwall 2016 wird am Samstag, 3. September, von 11 bis 23 Uhr gefeiert. Die Aftershow-Party ist im Dough House, Kleine Rittergasse 21.