"Frankfurter Frauengeschichten": Buch von starken Frauen, die nicht nur Frankfurt geprägt haben

Ihr Familienname ist berühmt, ihr Porträt schaffte es sogar auf den letzten 500-Mark-Schein: Maria Sibylla Merian (1647-1717), die für ihre Naturforschungen sogar bis nach Suriname aufbrach, während es die Schriftstellerin Maria Belli-Gontard (1788-1883) in den Orient zog. Doch Cornelia Schlosser (1750-1777), geborene Goethe, zerbrach noch am Frauenbild ihrer Zeit. Nicht zu sprechen von rund 20 Frankfurter Frauen, die in Hexenprozessen vom 16. bis 18. Jahrhundert gefoltert, wenn auch nicht verbrannt wurden.

Der neue Band „Frankfurter Frauengeschichte(n)“, geschrieben von 14 Autoren, entstanden aus der gleichnamigen Vortragsreihe, setzt nach den Publikationen „Frankfurter Frauenzimmer“ und „Berühmte Frankfurter Frauen“ erstmals vielen Frauen aus mehreren Jahrhunderten ein Denkmal – Frauen, die sich zwischen Tradition und Aufbruch behaupten mussten. Manche konnten auf die Unterstützung ihrer Familien, Ehe- und Lebenspartner zählen, nicht wenige kämpften vor Gericht um ihre Anerkennung, Scheidung oder sogar ihr Leben.

Pionierin & Patientin

„Dieser interdisziplinäre Sammelband verdeutlicht einen sich über Generationen erstreckenden Emanzipationsprozess“, sagt Evelyn Brockhoff, Mitherausgeberin und Leiterin des Instituts für Stadtgeschichte. Vor allem die Frauen aus bürgerlichen Familien des 18. bis 20. Jahrhunderts bereicherten die Frankfurter Wissenschaft, Kultur und Politik: Maria Sibylla Merian und Maria-Katharina Prestel (1747-1794) leisteten Pionierarbeit in Kunst und Forschung, Clotilde Koch-Gontard (1813-1869) und Lilly von Schnitzler (1889-1981) etablierten politische Salons und Gesprächsrunden, halfen Künstlern und Bedürftigen.

Hannah Louise von Rothschild (1850-1892) gründete eine Stiftung für Zahnerkrankungen, das heutige Carolinum der Frankfurter Universitätsklinik. Bertha Pappenheim (1859-1936) leitete als jüdische Sozialreformerin Frauen- und Mädchenheime in Frankfurt und Neu-Isenburg und war die berühmte Hysterie-Patientin „Anna O.“ von Sigmund Freud und Josef Breuer. Die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) erfand an der Seite von Ernst May nicht nur die „Frankfurter Küche“, sondern plante ebenfalls pädagogische Anstalten und leistete als Kommunistin Widerstand gegen das Naziregime.

Befreiung & Ehejoch

Doch der Weg der Befreiung aus dem hergebrachten Frauenbild war lang und steinig. „Johann Caspar Goethe ließ seine Tochter Cornelia ebenso umfassend unterrichten wie ihren Bruder Johann Wolfgang“, unterstreicht die Autorin und Erziehungswissenschaftlerin Ulrike Prokop. „Doch während Catharina Elisabeth ihre Lebensträume in ihren Sohn projizierte, hatte sie einen Generationenkonflikt mit Cornelia, die als Briefautorin in unglücklicher Ehe nach der Geburt des zweiten Kindes starb.“

Jeannette Wohl (1783-1861) genoss als Korrespondentin Ludwig Börnes immerhin die Freiheit, ihren langjährigen Vertrauten nach Paris zu begleiten. Toni Sender (1888-1964) erwarb sich als linke Frankfurter Stadtverordnete und Reichstagsabgeordnete besondere Verdienste in der internationalen Bekämpfung und Ächtung der Zwangsarbeit.

Frankfurter Frauengeschichten

Societäts-Verlag 2017, 29,80 Euro.