Kennste einen, kennste alle: Buchmesse, IAA und Co.: Das sind die Besucher-Typen

Eduard Singer beherbergt sie alle: Den Bücherwurm ebenso wie den Autofan, den Textilfachmann ebenso wie den Klospezialisten. Uns erklärt der Generaldirektor des Grandhotels Hessischer Hof, woran man die Messe-Besucher erkennt.

Typ 1: Der Weinkenner

Typ 2: Der Autofreak

Typ 3: Der Kaffeetrinker

Der gemeine Buchmesse-Besucher entspricht voll und ganz dem Klischee. Er ist in seinen besten Jahren, spricht stundenlang über Bücher und feiert am liebsten ganz „gediegen und seriös“ bei Häppchen und Wein, sagt Eduard Singer, Hoteldirektor des Frankfurter Hofs. Für Literaturmuffel haben die belesenen Messegäste so gar nichts übrig. Sie bleiben daher lieber unter sich.Der gemeine IAA-Besucher macht aus seiner Begeisterung für fahrbare Untersätze – sein eigenes bringt er in aller Regel mit in die Mainmetropole – keinen Hehl. Er ist ständig auf Achse, um ja nichts zu verpassen. Er ist aufgeschlossen, kontaktfreudig und stürzt sich auch nach einem langen Messetag mit Vollgas ins Frankfurter Nachtleben. Für Wein ist er ebenso zu begeistern wie für Sekt, Champagner oder Bier.

Typ 4: Der Bodenständige

Der gemeine Textilmesse-Besucher ist eine echte Naschkatze. „Er ist immer für ein Dessert zu haben“, sagt Hoteldirektor Singer. Auch Datteln stünden bei ihm hoch im Kurs. Beim Sichten der neuesten Garne, Stoffe und Kollektionen legt er eine erstaunliche Geduld an den Tag und tingelt auch bis spätabends noch durch die Veranstaltungsräume der Hotels. Ohne Tee und Kaffee geht dabei allerdings nichts.

Der gemeine Sanitärmesse-Besucher ist (zu 90 Prozent) männlich, bodenständig und sehr hilfsbereit. Entdeckt er Mängel bei der Sanitärausstattung seines Hotelzimmers, etwa eine abgeplatzte Armatur, hält er mit praktischen Tipps nicht hinterm Berg. Ist er unter seinesgleichen, kennt er keine Hemmungen. Für ein „kühles Blondes“ ist er immer zu haben.