Zwischenfall auf dem Messegelände: Buchmesse: Tochter geht auf Roberto Blanco los

In Halle 3.1. gibt Schlagerstar Roberto Blanco (80) gerade Interviews, da erscheint seine wutentbrannte Tochter Patricia auf dem Stand. Begleitet von Fotografen und Kamera-Teams stürmt die 46-Jährige die Bühne und schreit: "Wie kannst du nur? Du solltest dich schämen, meine Mutter so zu demütigen."



Roberto Blanco ist entsetzt, die Security überfordert. Es kommt zum Handgemenge. Der fassungslose Sänger tut so als würde er seine Tochter nicht kennen und ruft: "Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Gehen Sie weg, verschwinden Sie!" Erschöpft und mitgenommen zieht er sich in einen Raum auf den Stand zurück, während die Sicherheitsleute die Presse verjagen.



Blanco ("Ein bisschen Spaß muss sein") ist während seiner ersten Ehe mit Mireille, der Mutter von Patricia, immer wieder fremdgegangen. Das schreibt der Schlagerstar in seiner Autobiografie "Von der Seele". Darin berichtet Blanco von Affären mit Fans, Tänzerinnen und Stewardessen. (es/dpa)

