Krawall und Faustschläge: Buchmesse in der Kritik: Allein gegen Rechte

Messe verteidigt Kurs

Eine "deutliche Haltung und klare Strategie" für den Umgang mit Verlagen und Akteuren der "Neuen Rechten" für die Buchmesse 2018 fordert Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, zum Abschluss der Buchmesse. Deren neues Selbstbewusstsein habe sich deutlich gezeigt: "Veranstalter, Verlage und Aussteller müssen im nächsten Jahr besser vorbereitet sein, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen menschenverachtende Haltungen auf der Buchmesse zu setzen. Es kann nicht sein, dass einzelne Akteure wie Bildungsstätte Anne Frank oder Amadeu Antonio Stiftung die Stellung für die gesamte Mehrheitsgesellschaft halten müssen", sagte Mendel gestern. In den vergangenen Tagen war es mehrfach zu Handgreiflichkeiten, Pöbeleien und verbalen Auseinandersetzungen im Umfeld der Verlage der "Neuen Rechten" gekommen. Am Wochenende trafen zudem Mitglieder des linken Spektrums auf Anhänger der rechten Szene.Die Verantwortlichen der Frankfurter Buchmesse sahen sich gestern zu einer Stellungnahme veranlasst: "Wir verurteilen jede Form der Gewalt. Sie verhindert den Austausch von politischen Positionen. Wir werden sie als Mittel der Auseinandersetzung nicht zulassen." Mit diesen Worten reagierten Juergen Boos, Direktor der Buchmesse, und Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, auf die Zwischenfälle.

Am Samstag hatte ein Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke zu tumultartigen Szenen geführt. Er war bei der Präsentation des Buches "Mit Linken leben" des rechtsgerichteten Antaios-Verlags dabei. Demonstranten protestierten mit Transparenten und Rufen wie "Nazis raus" gegen die Veranstaltung. Höckes Anhänger skandierten "Jeder hasst die Antifa". Die Polizei schlichtete. Später wurde eine Lesung von zwei Autoren der rechtsextremen "Identitären Bewegung" wegen lautstarker Proteste abgebrochen.

Der Auftritt rechtsgerichteter Verlage hatte bereits vor der Bücherschau Debatten ausgelöst. Der Börsenverein hat die Zulassung der Stände mit der Meinungsfreiheit begründet und zur "aktiven Auseinandersetzung" aufgerufen. Die Messe sei ein Ort des freien Dialogs, bekräftigten Boos und Skipis gestern nach den Vorfällen. Das sei die "unveränderliche Haltung" von Buchmesse und Börsenverein. Diese Position stößt in sozialen Netzwerken auf zum Teil scharfe Kritik. Die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Dittfurth wirft den Messe-Verantwortlichen auf Twitter vor, mit der Ausrede der Meinungsfreiheit lasse sie die Enthemmung und Ausbreitung von Nazis zu.

Bild-Zoom Foto: Michael Faust Nico Wehnemann

Am Samstag war der Frankfurter Stadtverordnete Nico Wehnemann (Die Partei) eigenen Angaben zufolge verletzt worden, als er und andere auf der Messe gegen Verlage der "Neuen Rechten" demonstriert hatten.



In diesem Zusammenhang waren zwei Demonstranten vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ein Dritter (Wehnemann) sei ebenfalls vorläufig festgenommen, und angezeigt worden. Er erhielt ein Hausverbot.

Polizei hat Tumulte gefilmt

Auf Twitter behauptet der Stadtverordnete, er sei von einem Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes, den er als "Nazi" bezeichnet habe, zu Boden gebracht worden. Ein Foto belege dies. Er habe Prellungen am Rücken und am Genick verletzt worden. Die Polizei sei nicht eingeschritten, behauptet Wehnemann. Er hat gegen den Mann, der ihn zu Boden gedrückt habe, Anzeige erstattet. Der Fotograf wirft dem Stadtverordneten derweil auf Twitter vor, er verbreite Falschmeldungen. Der Politiker wisse genau, dass es sich nicht um einen Security-Mann, sondern um einen Polizisten in Zivil gehandelt habe.

Die Polizei hat die Eskalationen auf Video aufgenommen, um eine unmittelbare Strafverfolgung zu gewährleisten. Die Auswertung habe bereits begonnen, teilte Carina Lerch, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Frankfurt mit. Die Ermittlungen insbesondere im Hinblick auf mögliche strafbare Propagandarufe, liefen auf Hochtouren: "Wir werden alle Straftaten, die uns bekannt geworden sind und in der Zukunft noch bekannt werden oder durch uns selbst ermittelt werden, konsequent verfolgen", sagte Lerch.



Zu einem Angriff war es schon am Freitag am Stand der rechtsgerichteten Zeitung "Junge Freiheit" gekommen. Bei einer Lesung ging ein Zuhörer auf den Verleger des linken Trikont-Musikverlags zu und verletzte ihn mit einem Faustschlag an der Lippe. Er erstattete Strafanzeige.



Antaios und andere der "Neuen Rechten" nahe stehende Verlage warfen dem Börsenverein vor, ihre Stände nicht genügend vor linken Aktivisten geschützt zu haben. In der Nacht zum Freitag war der Stand der Zeitschrift "Tumult" und des Verlags Manuscriptum von Unbekannten leergeräumt worden.

