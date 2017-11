XXL-Bauprojekt: Bürgerinitiativen fordern Baustopp beim Riederwaldtunnel

An dem seit Jahrzehnten geplanten Riederwaldtunnel wird trotz einer laufenden Planänderung gearbeitet. Sogar Teile der Betonröhre werden in den kommenden Monaten erstellt. Bürgerinitiativen fordern, die Maschinen wieder abzuziehen.

Wenn ein Stopp der Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel im Osten der Stadt gefordert wird, klingt das etwas merkwürdig. Denn es hat derzeit nicht den Anschein, dass in absehbarer Zeit an dem Riesenprojekt überhaupt gearbeitet würde. Die seit Jahrzehnten geplante Verbindung der Autobahnen A 66 und A 661 ist seit Jahren im Verzug und wird nicht vor dem Jahr 2030 fertig.

„Vorgezogene Maßnahme“

Dennoch beginnt die Landesbehörde Hessen Mobil in dieser Woche mit einer „vorgezogenen Baumaßnahme“. Es geht darum, unterirdische Leitungen, die im Baufeld des Tunnels liegen, so zu verlegen, dass sie nicht mehr im Weg sind. Da sie den späteren Tunnel queren müssen, werden auch zwei sogenannte Leitungsbrücken betoniert, die später Teil der Röhre werden. Eine davon entsteht in der Nähe des Betriebshofs Ost der VGF, die andere an der Kreuzung der Borsigallee mit der Wächtersbacher Straße. Nach der Planung von Hessen Mobil werden sich die Arbeiten bis November 2018 hinziehen. Danach wird noch eine dritte Leitungsbrücke errichtet.

Doch auch an anderen Stellen laufen die Maschinen. Schon seit mehreren Jahren wird am Autobahndreieck Erlenbruch gearbeitet, mit dem der Tunnel an die A 661 angeschlossen wird. Außerdem wurde damit begonnen, eine Bohrpfahlwand zu erstellen für den Teil der Autobahn, der nicht in einer Röhre, sondern in einem Trog verläuft.

Das empört das „Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn“ (AUA), das seit Jahren gegen das Projekt kämpft. AUA-Sprecher Friedhelm Ardelt-Theeck fordert Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) deshalb auf, alle Baumaßnahmen einzustellen. Sie seien vom 2007 erlassenen Planfeststellungsbeschluss nicht gedeckt. Wie berichtet, wurde wegen der rasch wachsenden Einwohnerzahlen in der Region eine neue Verkehrsprognose nötig, die mittlerweile vorliegt. Jetzt laufen zwei Planänderungsverfahren, die frühestens im Sommer 2020 abgeschlossen sein werden. Unter anderem geht es um den Schutz vor Lärm und Schadstoffen und neue technische Vorschriften. Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) hält einen Baubeginn vor dem Jahr 2022 für unrealistisch. Für den Bau selbst werden rund acht Jahre veranschlagt.

Gegen einen neuen Planfeststellungsbeschluss werden betroffene Anwohner wohl wieder klagen. Ardelt-Theeck hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Tunnelbau insgesamt noch scheitert. Deshalb sei es unverständlich, dass jetzt schon Leitungsbrücken errichtet werden, die später Teil des Tunnelbauwerks werden sollen. Es handle sich um eine Großbaustelle, die mit extremer Lärmbelastung verbunden sei.

Gegen vollendete Tatsachen

Die dem Aktionsbündnis angehörende Bürgervereinigung Nordend fordert Al-Wazir in einem – ebenfalls von Ardelt-Theeck verfassten – offenen Brief auf, keine vollendeten Tatsachen schaffen zu lassen. Ansonsten würden die laufenden Verfahren „zu einer einzigen Farce“. Die laufenden Baumaßnahmen seien ein „klarer Verstoß gegen das Planungs- bzw. Verwaltungsrecht“. Auch sei überhaupt keine Eile geboten. Da vor 2022 mit dem eigentlichen Tunnelbau nicht begonnen werde, würde es reichen, 2020 mit dem Bau der Leitungsbrücken zu beginnen. Die Bürgervereinigung fordert in dem Brief erneut eine Einhausung für die gesamte Autobahn.

(mu)