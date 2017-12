Präsident des Hessischen Städtetages: Bürgermeister Uwe Becker über sein neues Amt

16.12.2017

Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker (CDU) ist zum Präsidenten des Hessischen Städtetags gewählt worden. Becker gehört bereits seit Juni 2009 dem Gremium an. Am 1. Januar tritt er nun das Präsidentenamt an. Redakteur Thomas Remlein hat mit ihm über das neue Amt gesprochen.