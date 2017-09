Wahlkampf in Frankfurt: Bürgermeisterwaht: CDU macht ihrer OB-Kandidatin Bernadette Weyland Mut

Das Bild geriet ein bisschen schief: In der Autostadt, umgeben von Vehikeln vergangener Zeiten verkündete die Union den „Aufbruch in Frankfurt“.

Die Erwartungen sind hoch. Wie hoch, verdeutlicht ein einziger Satz, den Volker Bouffier in den Saal schmetterte: „Frankfurt ist für das Land Hessen von überragender Bedeutung.“ Das schmerzt der Seele des Ministerpräsidenten und CDU-Landesvorsitzenden. Ihm mag es so gar nicht schmecken, dass seit 2012 ein Sozialdemokrat im Raum 213 des Römers sitzt: Peter Feldmann. Dessen Name fiel beim Wahlkampfauftakt der Christdemokraten in der Autostadt nicht ein einziges Mal.

Ein anderer Name wurde dagegen umso häufiger genannt und noch häufiger skandiert: Bernadette. Vor rund 150 Mitgliedern und Parteifreunden läuteten die Frankfurter CDU und ihre Oberbürgermeister-Kandidatin am Montagabend den fünfmonatigen Wahlkampf ein. Vormittags hatte Weyland ihr Programm schon vor Journalisten vorgestellt.

Ein holpriger Beginn. Aus den Lautsprechern dröhnte Partymusik, Moderatorin Christina Maria Ringer kündigte „Bernadette“, Bouffier und den Kreisvorsitzenden Jan Schneider an; alle klatschten, verdrehten ihre Hälse Richtung Eingang – nur es kam keiner. Im zweiten Anlauf klappte es dann doch, und die Hoffnungsträgerin gelangte, flankiert von den Herren, in den in warmes Licht getauchten Raum.

Vergleich mit Petra Roth

Noch wärmer waren die Worte, mit denen Schneider und Bouffier die 59-Jährige bedachten. Weyland sei die perfekte Besetzung für den Chefposten im Römer. Sie habe Stallgeruch – 20 Jahre gehörte sie dem Ortsbeirat an und war Stadtverordnete. Sie verfüge über die Erfahrung, eine große Behörde zu führen – als Staatssekretärin im hessischen Finanzministerium mit 1000 Mitarbeitern. Und sie verstehe es, sowohl mit dem Arbeiter im Blaumann als auch mit dem Manager zu sprechen. Der Vergleich mit Petra Roth, Oberbürgermeisterin von 1995 bis 2012, war schnell gezogen. Bernadette Weyland sei darüber hinaus gewiss keine, die abschätzig „von denen in den Bankentürmen“ spreche, so wie es der Amtsinhaber mal getan habe. Die Lobpreisungen mochten kaum abreißen, was der Adressatin unangenehm erschien. Überhaupt: In der anderthalbstündigen Inszenierung blieb die Feldmann-Herausforderin lange Zeit eher im Hintergrund – was zuvorderst daran lag, dass die Regie Ministerpräsident Bouffier viel Raum gewährte, oder er sie sich nahm.

Die Bürgerstadt pflegen

Als Bernadette Weyland endlich die Bühne für sich hatte, kam sie in Schwung und punktete mit Bekenntnissen zu ihrer „kleinen Weltstadt Frankfurt“, der Bürgerstadt und deren Menschen, ohne die es das Senckenberg-Museum, das Städel oder das Bürgerhospital nicht gebe. Daher müsse dieses Wirken wieder mehr gepflegt werden. Sie wolle außerdem den Wirtschaftsstandort stärken und gleichzeitig soziale Standards halten. Und Bernadette Weyland sprach von einer neuen Willkommenskultur, die Frankfurt dringend brauche.

Die Christdemokraten haben ihre Kandidatin jedenfalls schon mal herzlich empfangen.