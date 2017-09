Auszeichnung: Bürgerpreis 2017 für Pulse of Europe

Die Gründer der Bürgerbewegung Pulse of Europe, das Frankfurter Ehepaar Daniel und Sabine Röder, werden mit dem „Bürgerpreis der deutschen Zeitungen 2017“ ausgezeichnet. Der Preis wird vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDVZ) für herausragendes bürgerschaftliches Engagement vergeben und ist mit 20 000 Euro dotiert. Die BDVZ-Jury hat die Preisträger am Dienstag in Stuttgart gekürt. Insgesamt waren 15 Kandidaten nominiert.

Bild-Zoom Foto: Jochen Reichwein Dr. Daniel Röder

Das Ehepaar Röder wurde von der Frankfurter Neuen Presse (FNP) für den Bürgerpreis vorgeschlagen. Entsprechend zufrieden ist FNP-Chefredakteur Joachim Braun über die Entscheidung: „Von der Initiative der Röders geht gerade in Zeiten populistischer Tendenzen ein wichtiges Signal für mehr Demokratie und mehr Europa aus.“ Mittlerweile habe sich Pulse of Europe zu einer internationalen Bewegung entwickelt, die den Menschen Zuversicht spende. Die Preisverleihung ist am 14. März 2018 in Berlin.

2016 ging der Preis an den deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kermani für sein Engagement für Toleranz und eine zivile Gesellschaft, insbesondere für seine als Folge der Kölner Silvesternacht mit anderen prominenten Rheinländern formulierte "Kölner/Rheinische Botschaft.

(lb)