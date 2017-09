Bauprojekt in Frankfurt: Büro CMA baut auch den Büroturm auf dem AfE-Gelände des alten Uni-Campus

Rund 100 Meter hoch wird der Büroturm, der in den kommenden Jahren an der Robert-Mayer-Straße entsteht. Im Architektenwettbewerb ist am Freitag eine Entscheidung gefallen.

Mit einem großen Knall wurde im Jahr 2014 der 116 Meter hohe AfE-Turm auf dem ehemaligen Uni-Campus in Bockenheim gesprengt. An seiner Stelle werden zwei Hochhäuser entstehen. Am Freitag wurde der Wettbewerb für den rund 100 Meter hohen Büroturm mit dem Arbeitstitel „99 West“ entschieden. Die Jury, in der auch Kommunalpolitiker vertreten waren, entschied sich für den Entwurf von Cyrus Moser Architekten (CMA) – und damit für das Frankfurter Büro, das bereits den benachbarten 140 Meter hohen Hotel- und Wohnturm plant.

„Das Konzept von CMA überzeugte uns, weil es besonders gut dem Ensemblegedanken folgt“, sagte der Projektentwickler Jürgen Groß (Groß & Partner). Das Hochhaus in Nachbarschaft des Senckenberg wird unter anderem geprägt von einer Dachterrasse in 23 Meter Höhe mit Blick auf die Skyline. Sechs Entwürfe beurteilte die Jury. Auf den Plätzen zwei und drei landeten ebenfalls Frankfurter Architekturbüros: Schneider + Schumacher sowie KSP Jürgen Engel Architekten.

In dem Büroturm wird auf 26 Etagen Platz für rund 1200 Arbeitsplätze sein. Der Baubeginn ist für Sommer 2018, die Fertigstellung für 2021 angekündigt. Das Hochhaus ist Teil des „Senckenberg Quartiers“ auf dem Kulturcampus, zu dem neben den beiden Türmen auch ein sechsgeschossiges Bürohaus sowie eine Kindertagesstätte gehören. Diese Nutzung wurde im Bebauungsplan festgelegt. Deshalb hatte die städtische ABG Holding, die den Uni-Campus vom Land erworben hat und sich auf Wohnungsbau konzentrieren will, das Grundstück an den Projektentwickler Groß & Partner weiterverkauft. Dieser verspricht einen „urbanen Mix aus Wohnungen, Büros, Hotel und Gastronomie

