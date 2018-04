Immobilien: Büroflächen sind in Frankfurt wieder stärker gefragt

Bei der Vermietung von Büros in Frankfurt standen im ersten Quartal 2018 nicht wie sonst Finanzdienstleister oder Anwaltskanzleien im Vordergrund. Die größte Fläche ging an ein Medienunternehmen. Makler melden ein Rekordergebnis.

Die Brexit-Euphorie ist in der Immobilienbranche längst verflogen. „Es gibt aktuell in Europa keinen eindeutigen Gewinner und keinen Büromarkt, der signifikant durch den Brexit profitieren konnte“, sagt Timo Tschammler, Deutschlandchef des Immobilienberaters Jones Lang LaSalle. Deshalb halte sich auch in Frankfurt der zu messende Effekt in Grenzen. Einer Umfrage zufolge würden in den nächsten Jahren maximal 5000 Arbeitsplätze durch den Brexit entstehen. Das Maklerunternehmen Colliers verzeichnete im vergangenen Jahr fünf Anmietungen von Banken mit einer Fläche von insgesamt 26 000 Quadratmeter. Das entspricht ungefähr 1400 Arbeitsplätzen.

Die Nachfrage nach Büros steigt aber unabhängig davon. Der Immobilienberater Blackolive spricht von einem Rekordergebnis im ersten Quartal. Von Januar bis März seien 154 000 Quadratmeter Büroflächen vermietet worden, 23 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Colliers sieht sogar einen Anstieg um 30 Prozent auf 160 000 Quadratmeter, JLL registrierte ein Plus von 31 Prozent. Konkurrent BNP Paribas Real Estate meldet zwar nur 131 000 Quadratmeter, sieht aber ebenfalls positive Signale: „Der seit zwei Jahren zu beobachtende Aufwärtstrend setzt sich fort.“

Traditionsbank zieht um

Getrieben wurde die Nachfrage in diesem Jahr nicht nur von den in Frankfurt dominierenden Finanzdienstleistern. An der Spitze steht die Medienbranche. Das liegt am Abschluss der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die rund 24 000 Quadratmeter in der Europaallee 92 mietet. Die „F.A.Z.“ hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sie ihren heutigen Sitz in der Hellerhofstraße im Gallus verlässt und mit ihren rund 1000 Mitarbeitern Anfang 2021 in den geplanten Neubau im nahe gelegenen Europaviertel umzieht.

Abschlüsse in ähnlicher Größenordnung waren im ersten Quartal nicht zu verzeichnen. Aber es gibt noch ein anderes Traditionsunternehmen, das seinen angestammten Sitz aufgibt. Die 1748 gegründete Bethmann-Bank verlässt den Bethmannhof in der Nähe des Römers und verzichtet damit sogar auf die Adresse Bethmannstraße, die ihren Namen von den Gründern der Bank hat. Künftig wird das Geldinstitut im Marienforum residieren, einem Neubau gegenüber den Deutsche-Bank-Türmen. Dort wird es in einem Jahr 6500 Quadratmeter beziehen.

Im benachbarten Hochhaus T8 hat die FM Insurance Company ebenfalls rund 6500 Quadratmeter gemietet. Aber auch öffentliche Einrichtungen beleben die Nachfrage: Das Jobcenter Frankfurt bezieht 5000 Quadratmeter in der Bolongarostraße in Höchst.

Hochpreisige Abschlüsse

Die Durchschnittsmiete für Büros ist laut Blackolive in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen, und zwar um 2,60 Euro auf 20,60 Euro pro Quadratmeter. Das Maklerunternehmen führt das auf „großvolumige hochpreisige Abschlüsse“ im Europaviertel zurück. Neben der FAZ wird die Deutsche Bahn genannt, die dort ebenfalls ein im Entstehen begriffenes Hochhaus belegt. Die Spitzenmiete sehen die Immobilienberater bei 41 Euro pro Quadratmeter.

Wegen der anhaltenden Nachfrage sinkt der Leerstand. Die Marke von einer Million Quadratmeter wurde unterschritten, Blackolive-Geschäftsführer Oliver Schön spricht von einem „historischen Tiefstand“.