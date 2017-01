Ludwig-Landmann-Straße: Büros weichen Wohnungen

Noch ist der Industriehof hauptsächlich als Büro- und Gewerbegebiet bekannt, nur etwa ein Drittel seiner Fläche wird derzeit als Wohnraum genutzt. Etwa 2000 Frankfurter wohnen im Quartier. Doch in den kommenden Jahren soll sich das Gebiet zwischen Bockenheim und Hausen zu einem weiteren Wohnstandort entwickeln.

180 Wohnungen geplant

Die auf Wohnimmobilien spezialisierte Bien-Ries AG macht den Anfang und kaufte dafür im Sommer vergangenen Jahres ein rund 8000 Quadratmeter großes Grundstück an der Ludwig-Landmann-Straße 349-351. Nach dem geplanten Abriss des bestehenden Gebäudes soll hier ein Neubau entstehen, der 180 Wohnungen mit insgesamt 12 400 Quadratmeter Wohnfläche bietet. Nach Angaben der Bien-Ries AG soll noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden, Ende 2018 könnten dann die ersten Eigentumswohnungen bezogen werden.

Nachdem die Bien-Ries AG erste Bilder des geplanten Gebäudes veröffentlicht hatte, meldeten sich laut Hans-Jürgen Sasse, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) Anwohner zu Wort. Sie glauben nämlich, dass sich das Bauvorhaben nicht am gültigen Bebauungsplan orientiert. Denn für das Mischgebiet im Industriehof sind maximal vier Geschosse genehmigungsberechtigt, die veröffentlichten Bilder zeigen jedoch fünf Etagen, von denen die oberste ein zurückgesetztes Dachgeschoss ist. Die SPD legt deshalb für die nächste Sitzung des Stadtteilparlaments einen Antrag vor, in dem sie unter anderem wissen will, ob bereits eine Genehmigung für das Vorhaben erteilt und eine Befreiung vom Bebauungsplan vereinbart worden sei.

Nach Angaben von Planungsamtssprecher Mark Gellert ist das Bauvorhaben in der präsentierten Form grundsätzlich zulässig. „Wenn das oberste und fünfte Geschoss ein Staffelgeschoss ist, also ein zurückgesetztes Geschoss oder eine Dachschräge, dann zählt diese Etage nicht als Vollgeschoss und darf laut hessischer Bauordnung so bestehen, selbst wenn der Bau dann fünf statt der vorgegebenen vier Etagen hat. Wie genau die Pläne des Bauherrn aussähen und was letztlich genehmigt werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, da die Bauherrin die Pläne noch nicht eingereicht habe.

SPD ist skeptisch

Deshalb könne er auch nicht mit Sicherheit sagen, so Gellert, ob der im Koalitionsvertrag angestrebte Anteil von 30 Prozent geförderter Wohnungen bei dem Bauprojekt eingehalten werde. Hans-Jürgen Sasse (SPD) bleibt aber skeptisch: „Ich vermute, dass es hier eher nicht klappen wird. Die 30 Prozent sollen zwar wo immer es geht angestrebt werden, aber klappen wird es deshalb lange nicht immer.“

Ein Bauantrag liegt nach Angaben von Gellert allerdings noch nicht vor, allein ein Abrissantrag sei seit Ende 2016 in Bearbeitung. Einen für dieses Jahr angestrebten Baubeginn hält er dennoch für realistisch. „Das hängt im Wesentlichen davon ab, inwieweit die Baupläne des Bauherrn schon gediehen sind. Wenn dessen Pläne mit dem Bebauungsplan des Mischgebietes konformgehen, steht einer Genehmigung nichts im Wege“, so Gellert. Bei zulässigen Plänen des Unternehmens müsse dann innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung der Genehmigungsanspruch geltend gemacht und grünes Licht für den Baustart gegeben werden.

Der Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Rödelheim, Praunheim, Westhausen) tagt heute ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum der Cyriakusgemeinde, Wolf-Heidenheim-Straße 7.