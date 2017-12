Ehrenamt: Bundesverdienstkreuz für das Organisationsduo des Social Day der Malteser

Der Malteser Social Day ist der größte in Frankfurt. Wie viele Menschen nehmen daran inzwischen teil?

DRUCKREY: In diesem Jahr waren es 97 Projekte in 80 Einrichtungen, an denen rund 1000 Unternehmensmitarbeiter teilnahmen. Vor einigen Jahren waren es mehr als 1200, das war eigentlich zu groß.

Also die Maximalgröße ist erreicht?

KUHN: Nicht, weil wir das nicht schaffen oder nicht genug Unternehmen teilnehmen. Es machen nicht genügend Einrichtungen mit. Oft trauen sie sich nicht oder es fehlt jemand, der sich um die Organisation kümmert. Deshalb haben wir ein Team, das Einrichtungen unterstützt. Und wir sprechen mit der Leitung des Schulamtes oder städtischen Dezernaten, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Wie fing der Malteser Social Day an?

KUHN: Es fing klein an. Ein Mitarbeiter von Goldmann-Sachs kam Anfang 2000 auf die Malteser zu und suchte Projekte für einen Social Day. Damals organisierten wir fünf Aktionen pro Jahr und probierten verschiedene Formate aus. Heute sind wir ein reiner Vermittler. Wir machen ehrenamtlich, wofür die Firmen Mitarbeiter abstellen müssten: Eine soziale Einrichtung als Partner für sinnvolle Projekte finden.

Heute organisieren doch viele große Unternehmen selbst Social Days.

DRUCKREY: Einige ja, etwa die Deutsche Bank. Andere nicht. Die Deutsche Bahn oder die Commerzbank beispielsweise arbeiten oft mit uns zusammen. Letztere ist einer unserer Premium-Partner und nimmt bundesweit jedes Jahr mit über 500 Mitarbeitern teil. Nachdem dieser Tag bei uns erfolgreich ist, machen auch Malteser in anderen Städten mit. Wir sind aber immer noch das Vorbild. Unser Erfolgsgarant ist ein Team aus erfahrenen Ehrenamtlichen, die sich seit vielen Jahren engagieren.

Bezahlen Firmen für den Social Day?

KUHN: Nein. Zwar arbeiten wir alle ehrenamtlich. Aber die Einkünfte kommen anderen Projekten der Malteser zugute. Etwa den Malteser Begleitern, dem Besuchsdienst oder der medizinischen Betreuung von Migranten. In den letzten Jahren konnten die Frankfurter Malteser ihre Projektarbeit stark vergrößern – auch dank der Einnahmen aus dem Social Day.

DRUCKEY: Um die Unternehmen zu motivieren, gibt es für jeden Teilnehmer am Social Day ein eigenes T-Shirt. Nimmt ein Unternehmen für mindestens 1000 Euro teil, etwa indem es zehn Mitarbeiter stellt, steht der Firmenname unten auf dem T-Shirt. Sein Logo bekommt auf das T-Shirt, wer für 5000 Euro teilnimmt. Und wer 10 000 Euro investiert, wird Premium-Partner und steht oben auf dem T-Shirt.

Nehmen eher große Firmen teil?

DRUCKREY: Neben den großen Unternehmen sind auch viele kleine Firmen dabei. Vor allem solche aus Büroberufen, die bewusst sagen: Wir wollen mal etwas anderes machen.

Was für Einrichtungen machen mit?

KUHN: Etwa Schulen, die einen Klassenraum streichen lassen. Wir haben aber auch schon einen Kletterturm gebaut. Es gibt Ausflugsprojekte für Senioren, Berufsberatung an Schulen, Gartenprojekte oder Hilfe bei Festen. Manchmal braucht man dafür nur eine Handvoll Helfer, manchmal 20, 30 oder noch mehr.

Können die Firmen das nicht alleine organisieren?

KUHN: Wir arbeiten sehr professionell. Unsere Projektbetreuer werden intensiv geschult und arbeiten seit vielen Jahren mit. Sie schauen sich jedes Projekt an und erarbeiten ausführliche Projektbeschreibungen. Die Einrichtungen bekommen To-Do-Listen, die sie abarbeiten. Wir betreuen beide Seiten intensiv bis zum Ende des Social Days.

DRUCKREY: Und wir schaffen Begegnungen auf Augenhöhe. Das heißt, ein Bankmitarbeiter sieht, dass die Arbeit in einem Seniorenheim oder einem Kindergarten genauso wertvoll ist wie seine. Die Einrichtungen ihrerseits müssen die Helfer empfangen, ihnen Wertschätzung entgegenbringen, sie verpflegen und das nötige Material besorgen.

Kommt es vor, dass sie im letzten Moment die Notbremse ziehen müssen?

KUHN: Ja, natürlich. Etwa weil wegen einer Umstrukturierung ganze Unternehmens-Teams wegfielen. Oder ein Wasserrohrbruch in einer Einrichtung das Projekt undurchführbar macht. Dann müssen wir schnell Ersatz finden.

Wann findet der Social Day statt?

DRUCKREY: Er findet nächstes Jahr am 21. September statt. Ich betreue die Unternehmen, meine Kollegin die sozialen Einrichtungen. Die Unternehmen können aus drei Tätigkeitsfeldern auswählen: Sie können innen renovieren, etwa Räume streichen. Oder draußen arbeiten, etwa im Garten. Oder aber mit Klienten arbeiten, etwa mit Senioren einen Ausflug machen, mit Jugendlichen in den Klettergarten gehen – oder Aktionen, an die sie sich bisher nicht wagten.

KUHN: Im Januar schreibe ich etwa 30 Träger und 800 soziale Einrichtungen an. Jene, die sich nicht zurückmelden, sonst aber meist mitmachen, rufen wir nach den Osterferien an.

DRUCKREY: Die Unternehmen werden ebenfalls im Januar von mir angeschrieben. Sie haben bis Ende Mai Zeit, sich anzumelden. Danach nehmen wir die Projektzuteilung vor.

Kommen die Unternehmen und Einrichtungen auf Sie zu?

DRUCKREY: Als ich vor zehn Jahren anfing, hatten wir noch ein Akquise-Team. Wir nahmen das Frankfurter Telefonbuch und sagten: Du rufst die Lebensmittelfirmen an, du die Banken, und so weiter. So kam auch die ING Diba, der zweite Premium-Partner, zu uns. Inzwischen ist unsere Website so gut, dass man uns schnell im Internet findet. Auf der Homepage gibt es ein Anmeldeformular und unsere Telefonnummern.

Der Social Day mit so vielen Teilnehmern findet komplett an einem Tag statt?

DRUCKREY: Die meisten, aber nicht alle. Es gibt Unternehmen, für die der Tag im September schlecht ist, weil sie wenig Zeit haben. Dann suchen wir nach einem Ersatztermin. Wichtig ist für uns, dass der Malteser Social Day an einem Werktag stattfindet. Die Unternehmen sollen ihren Mitarbeitern ermöglichen, sich in ihrer Arbeitszeit sozial zu engagieren.

Bei all diesen Begegnungen gibt es doch bestimmt auch schöne zwischenmenschliche Geschichten.

DRUCKREY: Eine schöne Entwicklung erlebten wir auch mit dem Drogenhilfezentrum La Strada der Aids-Hilfe Frankfurt. Es war nicht einfach, für ein Projekt dort ein Partnerunternehmen zu finden, viele hatten Vorurteile. Ein kleines Unternehmen übernahm dann doch das Projekt. Das lief so gut, dass beide bis heute auch außerhalb unseres Social Days zusammenarbeiten. Das ist ja genau in unserem Sinne.

Malteser in Frankfurt

Die Zentrale ist in der Schmidtstraße 67, zu erreichen unter Rufnummer (069) 94 21 05 0 oder E-Mail an info@malteser-frankfurt.de