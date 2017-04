Festnahme: Bundeswehrsoldat und Offenbacher Student wegen Terrorverdachts festgenommen

Pistole auf Flughafentoilette versteckt

Soldat soll sich als Flüchtling ausgegeben haben

Student aus Offenbach unter Verdacht

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Der 28-Jährige Mann soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft Frankfurt.90 Polizeibeamte des Bundeskriminalamtes, der hessischen und bayerischen Landespolizeibehörden sowie österreichische und französische Sicherheitsbehörden hatten im Zusammenhang mit den Ermittlungen am Mittwoch 16 Objekte in Deutschland, Österreich und Frankreich durchsucht.Der 28 Jahre alte Soldat wurde bei einem Lehrgang im unterfränkischen Hammelburg festgenommen. Er war im französischen Illkirch stationiert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa gehen die Ermittler von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.Seit Februar ermittelten Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt gegen den 28-Jährigen, der aus Offenbach stammen soll. Der Mann ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oberleutnant der Bundeswehr.Die Behörden werfen dem 28-Jährigen vor, Ende Januar 2017 am Flughafen Wien-Schwechat eine geladene Schusswaffe, Kaliber, 7,65 Millimeter in einem Putzschacht auf einer Toilette versteckt zu haben. Als der Mann die Waffe am 3. Februar wieder an sich nehmen wollte, nahmen ihn die österreichischen Behörden vorläufig fest und behandelten ihn erkennungsdienstlich.Der Mann soll sich am 30. Dezember 2015 in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen als syrischer Flüchtling ausgegeben haben. Dafür habe er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt falsche Personalien verwendet.Im Januar 2016 stellte der 28-Jährige dann einen Asylantrag im bayerischen Zirndorf. Unter seiner falschen Identität soll er dann seit Januar 2016 finanzielle Leistungen bezogen haben.Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt soll der Mann mit der am Flughafen Schwechat in Wien hinterlegten Waffe "eine schwere staatsgefährdende Straftat im Sinne eines Anschlags" geplant haben, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.Ein 24-jähriger Student aus Offenbach soll in die Anschlagspläne eingeweiht gewesen sein. Bei dem Studenten sollen die Ermittler Gegenstände gefunden haben, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz fallen. Außer den Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsuchten die Ermittler auch Wohnungen im Umfeld der beiden Männer und stellten zahlreiche Mobiltelefone, Laptops und schriftliche Unterlagen sicher.Beide Männer werden im Verlauf des Donnerstags dem Haftrichter in Frankfurt vorgeführt.dpa/red