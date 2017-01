Probleme im Nahverkehr: Bus-Streik: Was in Frankfurt heute dennoch fährt

Ob Pendler oder Schüler: Der unbefristete Busstreik von Verdi bringt viele Menschen in Frankfurt in Nöte. Welche Busse heute dennoch fahren, lesen Sie hier.

Der Streik heute wird, wie die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq erwartet, ebenso starke Auswirkungen haben wie der Tag gestern. 56 der 63 Linien der Stadtbusse waren betroffen. Nicht betroffen und damit nicht bestreikt wurden nur, wie bereits angekündigt, die Regionalbusse OF-64 (Dreieich-Offenthal – Flughafen Terminal 1), OF-67 (Dreieich-Sprendlingen – Gateway Gardens – Flughafen Terminal 1) und 551 (Offenbach – Enkheim – Bad Vilbel). Ferner fahren die Kleinbusse der Linien 57 in Zeilsheim sowie 81 und 82 in Oberrad.

170 000 Passagiere waren betroffen Trotz Streik herrscht Ruhe Der Warnstreik der Busfahrer ist kaum irgendwo so stark zu spüren wie in Frankfurt. Neun von zehn Bussen standen gestern im Depot, mehrere hundert Fahrer waren im Ausstand. Und heute wird es nicht besser. Der Streik ist nicht befristet. clearing

Überraschend waren gestern auch die Busse der Linien 35, 45, 47 und 48 in Sachsenhausen unterwegs. Der Grund hierfür: Die DB Busverkehr Hessen als bestreiktes Unternehmen hat diese Teilstrecken an einen Subunternehmer vergeben, der seinerseits nicht bestreikt wird.



Ebenso fahren die Schulbusse. Die meisten Kinder, die auf Busse angewiesen sind, fahren allerdings mit Linienbussen in die Schulen. Der Schienenverkehr ist vom Streik der Busfahrer nicht betroffen, S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen fahren also unbeeinflusst vom Busstreik. Das Servicetelefon des Rhein-Main-Verkehrsverbunds unter (069) 24 24 80 24 ist auch heute rund um die Uhr erreichbar, die Fahrplanauskunft ist im Internet unter www.rmv.de erreichbar. (tjs)





Verdi-Busstreik Live-Ticker: Das passiert beim Busstreik Die Busfahrer von Verdi streiken ab Montag in mehreren hessischen Großstädten. Was in Frankfurt und Umgebung los ist und wie der Streik verläuft, erfahren Sie in unserem Live-Ticker. clearing