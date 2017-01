1000 Busfahrer im Ausstand: Busverkehr: Auch am Mittwoch wird gestreikt

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Rund 200 Busfahrer aus Frankfurt und Umgebung haben sich am Dienstag auf dem Gelände der Stadtwerke-Tochter In-der-City-Bus getroffen. Ronald Laubrock, bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der zuständige Landesfachbereichsleiter, kündigte an: „Frühestens am Donnerstag fahren die Busse wieder.“Das hänge jetzt davon ab, welchen Vorschlag der Landesverband der privaten Omnibusunternehmen der Tarifkommission unterbreite. „Der Landesverband tagt heute. Vielleicht schicken sie uns ein Angebot. Wenn es akzeptabel ist, könnte die Kommission morgen, Mittwoch, entscheiden, den Streik am nächsten Tag zu beenden und wieder in Verhandlungen einzutreten.“ Das hänge allerdings am Angebot der Arbeitgeber. Laubrock sicherte den Busfahrern zu: „Wir werden die Entscheidung so rechtzeitig bekannt geben, dass die Fahrer Zeit haben, sich auf den Frühdienst am nächsten Morgen vorzubereiten.“Der Busfahrerstreik dauert schon seit Montag vergangener Woche an. In Frankfurt stehen seitdem 280 Busse auf den Höfen der privat betriebenen Unternehmen. Rund 1000 Busfahrer sind im Ausstand, 56 der 63 Linien werden bestreikt.