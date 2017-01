Steinbach macht per SMS Schluss: CDU-Chef Uwe Becker: Erika Steinbach soll Mandat niederlegen

Die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach hat es wieder einmal in die Abendausgabe der Tagesschau geschafft. Mit Aplomb verkündete sie nach 42 Jahren ihren Austritt aus der CDU und lobte dabei auch noch die AfD. Mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Uwe Becker sprach FNP-Redakteur Thomas Remlein über den Austritt.

Herr Becker, wann haben Sie vom Parteiaustritt Erika Steinbachs erfahren?

BECKER: Sie hatte mir am Samstag Nachmittag nach der Meisterfeier der Handwerkskammer per SMS ihren Austritt für Sonntag erklärt. Da hatte es sich aber über die Medien bereits herumgesprochen, war also schon öffentlich bekannt.

Frau Steinbach machte also tatsächlich per SMS mit der Partei Schluss, der sie seit 42 Jahre lang angehörte?

BECKER: Ich bedauere den Austritt und empfinde den Stil für ungut. Vor allem die Lobesworte in Richtung AfD sind völlig unangebracht. Die AfD ist eine Partei, die Antisemitismus in ihren Reihen duldet und Hass und Unanständigkeit als Mittel der Politik einsetzt.

Hat Frau Steinbach die CDU zum schädlichst möglichen Zeitpunkt für die Partei verlassen?

BECKER: Sie verdankt ihre politische Karriere dem Vertrauen, das ihr die CDU entgegengebracht hat. Umso schlechter finde ich den Weg, den sie jetzt geht und die Art und Weise, wie er gegangen wird.

Warum liefert ausgerechnet die Frankfurter CDU der AfD so viel Munition und Personal? Der ehemalige CDU-Kämmerer Albrecht Glaser ist Bundespräsidentenkandidat der AfD, sein CDU-Nachfolger als Kämmerer, Horst Hemzal, ist ebenfalls bei der AfD.

BECKER: Das sind für mich Einzelpersonen, die ihre individuellen Entscheidungen treffen. Das hat nichts mit der Frankfurter CDU zu tun.

Erika Steinbach war ja in der liberalen Frankfurter CDU schon lange isoliert. Aber das starre Säulenmodell der CDU, dass jeweils ein Bundestagskandidat dem linken, der zweite dem rechten Parteiflügel angehören muss, hat möglicherweise verhindert, dass 2013 ein besserer CDU-Kandidat für den Bundestag nominiert worden ist.

BECKER: Man darf die Dinge nicht durcheinanderbringen. Erika Steinbach zu nominieren, war eine Entscheidung der Delegierten. Sie hat das Vertrauen der Delegierten in hohem Maße enttäuscht.

Steinbachs Frankfurter Bundestagskollege Matthias Zimmer (CDU) schrieb in einem Offenen Brief, dass Steinbach mit ihrem Austritt konservative Tugenden wie Loyalität, aber auch Stil und Anstand verletzt habe. Teilen Sie diese Ansicht?

BECKER: Ich hätte schon erwartet, dass in Form, Stil und Umgang konservative Werte beachtet werden. Dazu gehört auch, wie man den Austritt aus der Partei erklärt. Das enttäuscht umso mehr.

Wie beurteilen Sie Steinbachs Schritt?

BECKER: Wenn einem an Umgangsformen etwas liegt, gehört ein anderer Umgang dazu.

Fordern Sie, dass Steinbach ihr Mandat niederlegt?

BECKER: Sie hat ihr Mandat im deutschen Bundestag nicht als Privatperson erhalten. Glaubwürdig wäre es für mich dann, wenn sie einen Schritt wie diesen konsequent zu Ende geht und auf ihr Mandat verzichtet. Und diesen Schritt erwarte ich auch.

Erika Steinbach hat mit ihrem Vorgehen der CDU zweifelsohne sehr geschadet. Glauben Sie, dass Sie noch einen Schritt weiter geht und vor der Bundestagswahl der AfD beitritt, die sie in ersten Reaktionen ja bereits willkommen heißt?

BECKER: Zu der Frage möchte ich mich nicht äußern. Ein solches negatives Verhalten erwarte ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie der AfD beitritt.