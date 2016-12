Sicherheit in der Mainmetropole: CDU fordert mehr Videoüberwachung in Frankfurter Innenstadt

Der Lkw-Anschlag in Berlin hat die Debatte um Sicherheit in Deutschland nochmal stark angeheizt. Auch Frankfurt diskutiert, wie man in der Innenstadt Risiken von Straftaten minimieren kann. In der CDU wird wieder der Ruf nach mehr Kameras laut.

Die CDU will die Videoüberwachung in der Innenstadt ausweiten. Der Kreisvorsitzende Uwe Becker spricht sich dafür aus, Kameras auch an der Hauptwache, auf der Zeil und am Römerberg zu installieren.

„In den zurückliegenden Wochen sind wir Zeugen von schrecklichen Straftaten in unserem Land geworden“, sagte Becker zur Begründung. „Gerade bei dem Mordversuch an einem Obdachlosen und der Attacke gegen eine Frau an einer Berliner U-Bahn-Station konnten mit Hilfe der Videotechnik die Täter überführt werden.“

Beckers Vorstoß dürfte in der schwarz-rot-grünen Koalition im Römer kontrovers diskutiert werden. Denn im Koalitionsvertrag wurden nur zwei weitere Standorte für Videoüberwachung im Bahnhofs- und im Allerheiligenviertel vereinbart.

„Wir zählen darauf, dass auch unsere Koalitionspartner erkennen, dass die frühere Ablehnung der Videotechnik längst nicht mehr zu den heutigen Sicherheitsanforderungen passt“, sagte Becker. Es sei grotesk, dass die Polizei die Bürger nach Handyaufnahmen fragen müsse, um Straftaten aufzuklären.

(mu)