Serie: Fraktionen unter der Lupe: CDU nur noch knapp stärkste Fraktion im Römer

Nicht nur personell wurde die CDU bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr geschwächt. Sie ist nur noch knapp stärkste Fraktion im Römer und hat in der neuen Dreierkoalition weniger Gewicht als früher im schwarz-grünen Bündnis. Eine Analyse.

Die CDU hat es arg getroffen bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr. Fast jeden vierten Sitz im Stadtparlament hat sie verloren, die Zahl der CDU-Stadtverordneten ist von 28 auf 22 geschrumpft. Stärkste Fraktion ist die CDU mit knappen Vorsprung vor der SPD nur deshalb, weil sich ihr der einzige Abgeordnete der mittlerweile in „Liberal-Konservative Reformer“ umbenannten Partei Alfa des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke angeschlossen hat. Die unangefochtene Führungsrolle, welche die CDU in Frankfurt fast 20 Jahre lang innehatte, ist passé. Immerhin stellt sie noch den Stadtverordnetenvorsteher – und als Parlamentschef macht Stephan Siegler eine gute Figur.

Andere erfahrene und profilierte Politiker wie Helmut Heuser oder Martin Gerhardt kandidierten nicht mehr und fehlen der CDU. Auf der anderen Seite haben es wegen des Wahlergebnisses kaum neue Kräfte, die frische Ideen einbringen könnten, in den Römer geschafft.

Dünne Personaldecke

So ist die CDU auf Kontinuität angewiesen. Das betrifft vor allem die Fraktionsspitze, wo Michael zu Löwenstein weiter als Vorsitzender agiert. Er spielt weitgehend den Alleinunterhalter, da seine Stellvertreter Nina Teufel und Martin Daum nur wenig in Erscheinung treten. Allerdings hat er zu erkennen gegeben, dass er nach neuen Aufgaben außerhalb des Römers strebt. Er wollte Nachfolger der direkt gewählten Frankfurter Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach werden, unterlag in der Abstimmung um die Kandidatur jedoch der Landtagsabgeordneten Bettina Wiesmann.

Im Grunde genommen kann die Fraktion aber froh sein, dass ihr Löwenstein erhalten bleibt, denn ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Christoph Schmitt, der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, steht dem Vernehmen nach aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Und dann wird die Personaldecke schon dünn, zumal der Fraktionsvorsitz aus Proporzgründen dem Wirtschaftsflügel der CDU zusteht und damit Stadtverordnete vom Arbeitnehmerflügel für diese Aufgabe ausscheiden.

Doch die CDU hat es nicht nur personell getroffen. Sie wurde auch gezwungen, eine Koalition mit der SPD einzugehen. Das war keine Wunschkonstellation, aber anders ließ sich keine Mehrheit im Römer bilden. Gedanklich war die CDU lange noch in der Koalition mit den Grünen verhaftet. Die alte Liebe ging sogar so weit, dass sie die Grünen als dritten Koalitionspartner durchsetzte – gegen den Willen der SPD, die aus machttaktischem Kalkül die Liberalen bevorzugte.

Neue Optionen

Die Arbeit im Dreierbündnis ist zäh angelaufen, verläuft auch nicht so geräuschlos wie zu schwarz-grünen Zeiten. Und die CDU hat natürlich als eine Partei unter Dreien weniger Gewicht als in einer Zweierkonstellation. Aber sie hat auch neue Optionen gewonnen: Sie kann sich nicht nur auf Gemeinsamkeiten mit den Grünen berufen, etwa bei der Ablehnung eines neuen Stadtteils auf dem Pfingstberg im Norden der Stadt. Bei einigen Anliegen, bei denen sie Meinungsverschiedenheiten mit den Grünen hat, findet sie jetzt Unterstützung bei der SPD. Das ist zum Beispiel bei der Ablehnung eines nächtlichen Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen der Fall.

Vor allem in der Sicherheitspolitik versucht sich die CDU von den Koalitionspartnern abzugrenzen, etwa mit der Forderung nach zusätzlicher Videoüberwachung. Dabei liegt die Initiative aber meist beim Kreisvorsitzenden Uwe Becker als bei der Fraktion. Das ist verständlich: Becker will im kommenden Jahr zum Oberbürgermeister gewählt werden.

Auch sonst kommen inhaltliche Impulse weniger aus der Fraktion, sondern aus der Partei, etwa aus den Fachausschüssen für Stadtentwicklung und Bildung. Andere Themenfelder, etwa Verkehr, liegen derzeit eher brach. Inhaltlich muss die CDU in den kommenden vier Jahren mehr liefern, wenn sie 2021 ihre Führungsrolle zurückgewinnen will.

Morgen lesen Sie, wie sich die SPD in ihrer neuen Rolle zurechtfindet.