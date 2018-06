„Die Sperrung des nördlichen Mainufers führt zu mehr Staus, Lärm und Umweltbelastungen in Sachsenhausen.“ Das befürchtet die CDU-Fraktion im Ortsbeirat 5, zuständig für die Frankfurter Stadtteile Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen. „Das wollen wir verhindern“, kündigt der CDU-Fraktionsvorsitzende des Stadtteilgremiums Martin-Benedikt Schäfer an.

Deshalb haben sowohl die CDU alleine als auch die schwarz-grün-gelbe Koalition entsprechende Anträge für die Sitzung des Ortsbeirats am kommenden Freitag eingebracht.

Ein Jahr auf Probe

Geht es nach dem Willen von Frankfurts Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD), dann soll der Mainkai auf einem 900 Meter langen Abschnitt zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke für ein Jahr probeweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Dieser Test soll schon im Sommer 2019 starten. Derzeit fahren täglich rund 20 000 Fahrzeugen auf der nördlichen Seite des Mainufers. Und was hat das nun mit Sachsenhausen zu tun?

Die Stadtteilpolitiker – aber auch viele Anwohner – fürchten, dass der Verkehr an das südliche Mainufer, oder besser gesagt an den Schaumainkai verlagert wird.

„Das wäre eine extreme zusätzliche Belastung für die Bewohner Sachsenhauses“, sagt Martin-Benedikt Schäfer. Deshalb haben CDU, Grüne und FDP nun vier Anträge formuliert. Die anderen Fraktionen – SPD, Linke und BFF – halten sich indes zurück.

Verkehrszählung am Ufer

So fordert die Koalition eine Verkehrszählung am Sachsenhäuser Ufer – entlang der Walter-Kolb-Straße, der Gartenstraße, der Kennedyallee und der Mörfelder Landstraße. Diese Ergebnisse sollen anschließend dem Ortsbeirat vorgestellt werden. Zudem wollen CDU, Grüne und FDP den Parkplatz für Touristenbusse, der sich derzeit am Schaumainkai befindet, verlegen. Nach Ansicht der Parteien wird die Fahrspur, die die Busse blockieren, für den Autoverkehr dringend benötigt. Die CDU will zudem den Flohmarkt verlegen, damit der Verkehr, wenn alle zwei Wochen sonntags zusätzlich auch der Schaumainkai zwischen Eiserner Steg und Friedensbrücke gesperrt ist, nicht nur über die Wohngebiete gelenkt wird.

(jlo)