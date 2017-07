Geht es eine Nummer kleiner?: CDU will bei Bühnen-Sanierung abspecken

Über Sanierung oder Neubau der Städtischen Bühnen wird derzeit viel diskutiert. In dieser Woche befasste sich der Fachausschuss Kultur der Frankfurter CDU damit. Der Vorsitzende Thomas Dürbeck, der auch kulturpolitischer Sprecher der Römer-CDU ist, verzeichnete ein großes Interesse. Zumindest ein Trend habe sich abgezeichnet, berichtet er: Niemand habe sich für eine Rekonstruktion der Fassade des alten Schauspielhauses eingesetzt.

Suche nach Überflüssigem

Bei der Frage Sanierung oder Neubau hingegen zeichne sich noch keine eindeutige Position der CDU ab. Klar sei nur, dass eine Investition in Höhe von mehr als 800 Millionen Euro nicht in Frage komme. Dürbeck fordert, die Machbarkeitsstudie noch einmal kritisch überprüfen zu lassen – und zwar nicht nur vom städtischen Kultur- und Revisionsamt, sondern von externen Fachleuten. Die sollen untersuchen, welche Baumaßnahmen unbedingt nötig sind, um die Theateranlage am Willy-Brandt-Platz zukunftsfähig zu machen. Dürbeck verweist darauf, dass die Gutachter etliche Vorhaben eingerechnet hätten, auf die man möglicherweise verzichten könne. „Es war ursprünglich nie die Rede davon, die Kapazität des Kammerspiels von 200 auf 300 Zuschauer zu erhöhen“, nennt er ein Beispiel. Auch ist es seiner Ansicht nach nicht nötig, einen ebenerdigen Zugang zur Oper zu schaffen und in das Fundament des Gebäudes einzugreifen. Auch müsse man die Anlieferung nicht dringend ändern – sie habe schließlich auch in den vergangenen Jahren funktioniert. Einsparungen sind seiner Ansicht nach auch möglich, indem man heutige Büros für künstlerische Zwecke nutzt und zum Ausgleich Büroräume in anderen Gebäuden anmietet. Dürbeck warnt vor zu langen Bauzeiten. Dadurch könne die künstlerische Qualität gefährdet werden.

Kein Alternativ-Standort

Sollte sich die Sanierungs-Summe nicht deutlich reduzieren lassen, ist die CDU bereit, auch über einen Neubau nachzudenken. Dieser müsse nicht unbedingt am Willy-Brandt-Platz entstehen, betont Dürbeck. Denn unter städtebaulichen Gesichtspunkten könne man die Theateranlage auch als Barriere zwischen Innenstadt und Bahnhofsviertel empfinden. Doch einen Vorschlag für einen Alternativstandort hat auch der Kulturpolitiker nicht in der Tasche.

(mu)