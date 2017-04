Tiefergelegte Autos, ausgebaute Schalldämpfer: Jedes Jahr am Karfreitag treffen sich die Tuner an der Esso-Tankstelle in der Hanauer Landstraße.

So ruhig war der „Car-Freitag“ seit Jahren nicht: Nur 65 getunte Fahrzeuge ließen die Tuner auf die Parkplätze an der Esso-Tankstelle in der Hanauer Landstraße rollen. Dies ist seit einigen Jahren der Treffpunkt der Tuner bei ihrem „Car-Freitag“.

„Im Vorjahr waren bis zu 160 Autos da, die auf der Straße parkten, wir mussten zeitweise die Straße sperren“, berichtete Polizeisprecher Andrew McCormack. In diesem Jahr sollte das Klientel abgeschreckt werden mit Kontrollen am zentralen Treffpunkt Esso-Tankstelle, aber auch in der ganzen Stadt.

Faszination Auto-Tuning "Tuning ist viel mehr als nur am Auto schrauben" Zu ihren Treffen am "CarFreitag" kommen in Hessen die Autofanatiker wieder in Massen zusammen – und halten die Polizei in Atem. Doch was steckt hinter der Faszination Auto-Tuning? Wir haben mit einem Mitglied der Szene darüber gesprochen. clearing

Bis 20.45 Uhr wurden 94 Fahrzeuge und fünf Motorräder kontrolliert, bei 36 wurden Verstöße festgestellt, bei 29 davon war die Betriebserlaubnis erloschen, zwei Autos wurden noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Es gab bis zu diesem Zeitpunkt sieben Anzeigen wegen „Posens“, Lärmbelästigung in der Innenstadt, 138 Personen wurden kontrolliert, eine davon ohne Führerschein und ein Mitfahrer wurde festgenommen wegen eines Haftbefehls.

Auch Geschwindigkeitskontrollen wurden laut McCormack vorgenommen. 315 Autofahrer waren zu schnell unterwegs – die gravierendste Überschreitung gab es in der Hanauer Landstraße. bei erlaubten 50 km/h war der Autofahrer mit 145 km/h unterwegs.

„Fast in ganz Hessen wurde verstärkt kontrolliert“, sagte McCormack. Dadurch habe sich eine Verschiebung ergeben: „Auf dem Nürburgring soll sehr viel los sein.“ Wer Spaß an getunten Autos hat, zeigte sich gestern lieber dort.

Frankfurts Polizei hatte im Vorfeld des „Car-Freitag“ zuvor alle Tuner gewarnt mit den Worten: „Wir zeigen Präsenz.“ Neben der Stammbesetzung hatte eine hohe zweistellige Zahl Polizisten Dienst.

Rund um die Esso-Tankstelle an der Hanauer Landstraße war die Polizei aktiv. Auffällige Autos wurden angehalten, gegebenenfalls auf den Innenhof des nahen 5. Reviers geleitet. Dort war der Dekra-Sachverständige Markus Richter im Einsatz. „Ich habe schon vier Autos untersucht“, sagte er am Nachmittag. „Bei einem war die Zulassung durch Veränderungen erloschen.“ Doch an dem Nissan GTR des 31-jährigen Jasko war alles o.k. „Ich habe alle Veränderungen eintragen lassen“, sagte der Autobesitzer, der schon öfter angehalten wurde.

Alle Veränderungen eintragen lassen, das hat auch Christian Waigand (29) aus Miltenberg. Der Autofan wollte das gleiche wie alle etwa 20 Fahrzeugbesitzer, die zu diesem Zeitpunkt an der Tankstelle versammelt waren: Ein wenig mit den anderen reden, sich gegenseitig Tipps geben, sich mal wieder sehen. Sein Opel Calibra, Baujahr 1991, glänzte. „Alle Veränderungen sind eingetragen“, versicherte er. Viele seiner Kumpels seien aber nicht mit nach Frankfurt gekommen. „Die meisten sind zuhause geblieben wegen der Kontrollen.“

„Wir haben den Nachweis angetreten, dass Kontrollen besonders auf der Hanauer erforderlich gewesen sind und werden es deshalb nicht bei dieser einer Kontrolle belassen“, kündigte Polizeidirektor Tim Heinen schon mal an. Die Tuner dürften also gewarnt sein.