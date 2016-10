Direktorin des Caritasverbandes Frankfurt am Main: Caritas-Vize aus Frankfurt

Neue Aufgabe: Gaby Hagmans, Direktorin des Caritasverbandes Frankfurt am Main, ist in Köln zur Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes gewählt worden.

Gaby Hagmans folgt auf Edith-Maria Magar, Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die nach zwei Wahlperioden nicht mehr zur Verfügung stand, wie der katholische Wohlfahrtsverband mitteilte. Die Delegierten bestätigten zudem zwei weitere Vizepräsidenten für sechs Jahre im Amt.

Hagmans ist die erste Frau an der Spitze der Frankfurter Caritas. Sie übernahm den Leitungsposten am 1. Oktober 2014. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in der Nähe von Geldern in Westfalen. Noch während des Studiums in Münster übernahm sie hauptamtlich den Diözesanvorsitz des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDJK) Münster, später den Bundesvorsitz. Sie war Chefin des Bundesjugendrings und von 2003 an Bundesgeschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Hagmans lebt im Nordend, geht gerne wandern, ebenso gerne ins Kino, ins Theater oder ins Museum.

Als Vizepräsidenten wiedergewählt wurden Ordinariatsrätin Irme Stetter-Karp, Vorsitzende von IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, und Heinz-Josef Kessmann, Direktor des Caritasverbandes für die Diözese Münster.

Die Vizepräsidenten unterstützen den Caritas-Präsidenten Peter Neher. Er steht seit Mai 2003 an der Spitze der Organisation, die nach eigenen Angaben bundesweit rund 617 000 Beschäftigte zählt, die von rund einer halben Million Freiwilligen unterstützt werden.

(red)