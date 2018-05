Es ist zwei Uhr, das Mittagsgeschäft ist gerade erst vorbei, trotzdem steht Carmelo Greco in der Küche und tüftelt – an einem neuen Rezept: „Seit zwei Wochen arbeite ich an diesem Gericht: Jakobsmuschel mit Banane, Sellerie und Apfel. Aber das ,Wow’ fehlt noch.“ Greco macht ein nachdenkliches Gesicht. Der „Wow-Effekt“ ist dem Sternekoch enorm wichtig. In seinem Restaurant in Frankfurt Sachsenhausen kommt kein Gang auf den Tisch, der nicht das „gewisse Etwas“ hat, eine besondere oder überraschende Note, die im Gedächtnis bleibt. „Vor einiger Zeit war ein Kritiker und Stammgast mal wieder bei mir essen und sagte danach ,Carmelo, heute warst du gut, aber nur gut’.“ Das hat ihn dann doch sehr getroffen. „Seitdem suche ich immer nach dem ,Wow’ für meine Gerichte.“

Doch Innovation braucht Zeit: An einer neuen Rezeptidee arbeitet er oft drei bis vier Monate, so lange eben, bis alles passt und der Gang bereit ist, auf die Karte genommen zu werden. Auch sein Küchenteam, das zurzeit sechs Personen zählt, bringt Ideen ein, experimentiert und probiert sich aus. „Manchmal bin ich mehr Papa, manchmal bin ich mehr Chef“, sagt Greco und lacht.

Poesie auf Porzellan

„Parmesan-Zabaione / Spargel / Jakobsmuscheln / geeiste Grüne Soße“ oder „Wildfang Salzwasser-Saibling / Aubergine/Safran/Fenchel-Sugo“ – so minimalistisch liest sich die aktuelle Speisekarte vom „Carmelo Greco“. Was da so nüchtern in Stichpunkten aufgelistet wird, das erweist sich alsbald als auf Porzellan gebannte Poesie. Denn Greco glaubt fest daran, dass jeder Koch etwas von sich selbst in seine Speisen legt, eine bestimmte Emotion, ein Gefühl. Deswegen merken seine Gäste auch, wenn er einmal nicht selbst am Herd steht. „Selbst wenn meine Köche sich genau ans Rezept halten, irgendwas ist am Ende doch anders und dann fragen die Stammgäste, wo ich heute bin.“ Deswegen, so sagt er, könne er nie lange wegfahren. Selbst nach einem Fahrradunfall kam er direkt wieder zur Arbeit, mit steifer Schulter und unfähig zu kochen – dafür aber noch in der Lage, die Mitarbeiter anzuweisen.

Und auch mit der Freizeit sieht es äußerst mau aus; wenn Greco Urlaub macht, dann immer nur fünf bis sechs Tage, und auch nur zwei oder drei Mal im Jahr. Es ist ein entbehrungsreiches und anstrengendes Leben, das Greco führt, und er wusste es schon, als er sich dafür entschied. „Man muss diesen Beruf lieben, sonst sollte man etwas Anderes machen, etwas Leichteres“, erklärt er trocken. „In diesem Beruf bleibt wenig Zeit für Familie. Und wenn man Familie hat, dann muss sie einiges mitmachen. Deswegen braucht man Leidenschaft.“ Der Druck sei enorm, gerade in der Sterne-Gastronomie. Der Gast verzeihe wenig, der Tester erst recht. „Das geht oft an die Nerven“, gibt Greco unumwunden zu. „Zum Glück bin ich eine ruhige Persönlichkeit, nicht so cholerisch wie einige meiner Kollegen.“

Greco mischt die traditionelle italienische Küche mit internationalen Fußnoten auf, ohne ihr dabei die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Innovation muss bei ihm nicht auf Teufel komm raus sein da gibt es kein „höher – schneller – weiter“; sein Stil bleibt stets authentisch. Seit 2010 betreibt er sein eigenes, nach ihm selbst benanntes Lokal im Ziegelhüttenweg in Sachsenhausen, in der Hausnummer 77, die einst das legendäre „Bistro 77“ beherbergte. Bevor er dort einzog, hatte er rund 20 Jahre lang in der „Osteria Enoteca“ in Rödelheim gekocht, einen Stern geholt – und das zu einer Zeit, als Frankfurt noch weit davon entfernt war, ein Gourmet-Paradies zu werden. Zusammen mit seinem Freund, dem Sommelier Roland Brzezinski, hatte er das Restaurant eröffnet. An den Test im Jahr 1996 erinnert er sich noch genau: „Da kam ein Mann allein ins Restaurant, bestellte drei Gänge und wir überlegten schon, ob es nicht ein Kritiker sein könnte.“ Anschließend bat der Gast darum, mit Greco und Brzezinski sprechen zu dürfen, stellte sich ihnen als Tester vom Guide Michelin vor und fragte sie, ob sie überhaupt einen Stern wollten. Schließlich wollten sich manche Gastronomen nicht dem Druck des Sterne-Zirkus aussetzen und verzichteten auf die Auszeichnung. Aber Greco und Brzezinski waren bereit. „Wir hätten nie gedacht, dass wir einen Stern bekommen könnten. Das war wie eine Bombe für uns“, sagt Greco, der fast akzentfrei Deutsch spricht, sich manchmal aber mit deutschen Redensarten schwer tut.

Mit dem Stern kommen mehr Gäste und vor allem auch internationaleres Publikum, und das ins entlegene Rödelheim, wo man nun wirklich kein Sternerestaurant erwartet hätte. „Rödelheim hatte ja damals noch einen gewissen Ruf, und die ,Osteria’ lag auch wirklich in einer etwas finsteren Ecke. Deshalb hatten wir auch eine Klingel an der Tür, damit keine komischen Leute ’reinkommen.“

Doch 2010 verspürte Greco große Lust auf einen Neuanfang: „Ich wollte Innovation, aber mein Kompagnon war zehn Jahre älter und nicht mehr bereit zu Experimenten.“ Also trennten sie sich. Der Eigentümer der Immobilie im Ziegelhüttenweg 77 war schon in der „Osteria“ Stammgast gewesen und bot Greco die Räume in Sachsenhausen an. Die Gegend ist nicht besonders schick, ein einfaches Wohnviertel in der Nähe des Südbahnhofs. Hier gibt es keine eleganten Cafés oder Modeläden in der Nachbarschaft, dafür einen Bau- sowie einen Supermarkt und eine Apotheke. Wer würde hier Spitzengastronomie erwarten? Doch Greco hatte bei der Besichtigung auf Anhieb ein gutes Gefühl: „,Ich könnte mich hier wohlfühlen’, habe ich gedacht.“

Alle Folgen der Serie „Der Rote Faden“ können Sie hier nachlesen.

Dennoch fiel ihm der Wechsel nicht leicht, ein bisschen Angst war auch dabei, aber diese überwand er mit positivem Denken. Sieben Monate dauerte der Umbau der Räume im Erdgeschoss, Ende 2010 feierte das „Carmelo Greco“ Eröffnung – und die Tester standen Schlange. „Wir waren total überfordert. Wir waren ja noch gar nicht eingespielt, alles war neu, der Ort, das Team …“ Trotzdem schafft er es, sich nach kaum einem Jahr seinen Stern zu erkochen. Die „Osteria“ hingegen verliert zur selben Zeit ihren und muss kurz darauf schließen – für viele Frankfurter das Ende einer Legende.

Die Eltern warnten ihn

Die Leidenschaft für gutes Essen war ihm nicht in die Wiege gelegt worden: „Als Kind habe ich kaum etwas gegessen, immer nur Schnitzel mit Tomatensauce. Das hat sich in der Hotelfachschule schnell geändert: Heute esse ich alles!“. Geboren wurde er in Palermo, als er drei Jahre alt war, zog seine Familie nach Ligurien und einige Jahre später nach Asti im Piemont. In den Sommerferien arbeitete er bei seinem Onkel im Strand-Hotel in Ligurien, spülte Teller, beobachtete die Urlauber, entdeckte seine Leidenschaft für das „dolce vita“ und begann mit 14 seine Ausbildung in einer Hotelfachschule im Piemont. „Ich habe damals die eleganten Hotelgäste gesehen, die tollen Autos, und wollte Teil dieser Welt sein. Bloß war mir da noch nicht klar, dass ich als Koch immer auf der anderen Seite stehen würde.“ Und dass, obwohl ihn die Eltern schon früh vor dem Beruf warnen, damals, als er noch die Ferien beim Onkel im Hotel verbrachte: „Du weißt, was dieses Leben bedeutet!“, sagtne sie zu ihm.

Nach der Ausbildung muss Greco erst einmal zwei Jahre zum Militär, anschließend vermittelt ihn der Chef der Hotelfachschule an seinen Freund Guido Giovo in Sprendlingen im Kreis Offenbach, der dort ein italienisches Restaurant führt. Mit 21 Jahren kommt Greco ganz allein nach Deutschland und findet in seinem neuen Chef zugleich auch einen Ersatz-Papa. Was er in diesem Deutschland der späten 1980er Jahre als „italienische Küche“ kennenlernt, hat für ihn gar nichts mit der Küche seiner Heimat zu tun, und er macht sich daran, den Deutschen ein besseres Bild von italienischem Essen zu vermitteln. Die Bedingungen sind alles andere als ideal: Frischen Fisch kann man nur donnerstags bestellen, viele italienische Produkte sind nicht erhältlich, andere haben nicht die gleiche Qualität wie in Italien. Doch das ändert sich schnell. „Wenn deutsche Konsumenten sich für etwas begeistern, dann wollen sie alles darüber wissen, wollen es richtig machen und sind auch bereit, den Preis dafür zu zahlen“, lobt Greco. Das Publikum sei quasi gemeinsam mit den italienischen Köchen gewachsen. Heute seien manche italienischen Produkte hier leichter zu erhalten als in Italien – insbesondere regionale Spezialitäten aus „Bella Italia“.

Wenn Greco seine Eltern im Piemont besuchen und sich von seiner Mutter ein Lieblingsgericht wünschen kann, dann ist es stets Polpettone, eine Art Hackbraten mit Zwiebeln und Weißwein. „Und Lasagne! Wenn die Mama Lasagne macht, ist das natürlich auch toll!“

Greco hat keine Kinder. Mit seiner Lebensgefährtin reist er – wenn er denn tatsächlich mal ein paar Tage freischaufeln kann – gern nach Italien, Spanien oder Frankreich, um dort andere Dinge zu sehen und zu probieren, neue Eindrücke und Inspirationen zu sammeln. Regelmäßig besucht er die Restaurants anderer Sterneköche. Ganz besonders fasziniert ihn die Küche der französischen Drei-Sterne-Köchin Anne-Sophie Pic im französischen Valence. „Vielleicht finde ich sie so toll, weil ich selbst damals bei einer Frau gelernt habe. Dieses Gefühl für Zubereitungen hat kein Mann.“ Wenn er ins „Maison Pic“ geht, dann in einer Gruppe von Köchen und Kritikern – und alle seien regelmäßig verzückt. „Und das will schon was heißen!“

Gut gelaunte Gäste!

Doch für ihn wäre es ein Alptraum, selbst drei Sterne zu haben. „In Drei-Sterne-Restaurants ist alles vorgeschrieben wie in einem Buch, da steht alles schon fest, da bleibt kaum Raum für Kreativität, keine Freiheit. Der Koch kommt jeden Tag zur Arbeit, führt einen Krieg gegen sich selbst, sein Personal, die Zeit … das wäre kein Leben für mich.“ Mit so viel Druck bliebe ihm wohl auch keine Zeit mehr, die Gäste zu beobachten und zu schauen, ob es ihnen geschmeckt hat. „Am besten ist es, wenn Leute schlecht gelaunt ’rein kommen und gut gelaunt ’rausgehen. Das ist genau das, was ich will!“ Doch es gibt auch ein Leben außerhalb der Sterne-Gastronomie. Greco gibt Kochkurse, hat ein Kochbuch geschrieben, tritt bei Veranstaltungen auf. Manchmal träumt er auch von einem ganz bodenständigen Lokal, in dem sich jedermann ein Hauptgericht leisten kann, und wo die Speisen trotzdem gut und besonders sind. „Ich würde gerne eine Gastronomie in der Stadt anmieten, am Römer zum Beispiel, aber ich warte noch auf das richtige Lokal.“

Einfache Träume

Hauptgerichte ab zehn Euro, das malt sich der Sternekoch dazu aus, und spielt in Gedanken schon die Warenkalkulation durch: Nudeln sind preiswert, da bleibt viel für hochwertige Saucen übrig. „Dann würde ich Köche aus der Toskana, Ligurien, Sizilien und dem Piemont einladen und im Wechsel die typischen Gerichte der vier Regionen anbieten.“ Das Konzept und die Rezepte kämen von ihm, träumt er weiter, durchführen müsste es aber ein anderer. „Ich muss hier bleiben, das ist klar.“ Das „Carmelo Greco“, so scheint es, kommt kaum einen Tag ohne seinen Chef und Namensgeber aus.