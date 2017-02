Hilfe für Menschen in Aleppo: Charity-Flohmarkt: Die Hilfsbereitschaft ist groß

Über großes Interesse am Charity-Flohmarkt freuten sich die Mitglieder des Vereins „Kindertränen“. Mehr als 200 Besucher kamen zur fünften Auflage. Der Erlös, den der Verein erzielt, kommt unter anderem Menschen in Syrien zu gute.

In den Räumen des Titus-Forums ist am Samstagnachmittag eine Menge los. Dicht an dicht stehen 92 Verkaufstische, um die sich die knapp 200 Besucher auf der Suche nach Schnäppchen drängen.

Anlass für den Trubel ist der fünfte Charity-Flohmarkt des Vereins „Kindertränen“. Im Gedränge schaut die Vorsitzende Dounia Gammour am Stand von Geraldine (34) und Alessa (35) nach dem Rechten. „Wir sehen nach, ob an den Ständen etwas benötigt wird. Falls das so ist, helfen wir gerne aus“, sagt Gammour. Anderen Menschen zu helfen sei beim Flohmarkt des Vereins schließlich ein wichtiger Aspekt. Der Erlös, den Dounia Gammour und ihre knapp 20 Mitstreiter durch die Tischmiete und einen eigenen Verkauf sammeln, wird an wohltätige Projekte gespendet. Derzeit steht die syrische Stadt Aleppo im Fokus des Vereins. ,,Dort werden vor allem Medizin und Babynahrung benötigt“, erzählt Gammour. Hilfssendungen nach Aleppo seien aber bereits auf dem Weg. „Ende Januar haben wir einen Lkw mit Hilfsgütern nach Syrien geschickt“, sagt Dounia Gammour. Schon bald solle dem ersten Lkw ein zweiter folgen, wofür allerdings noch Geld benötigt werde.

Interesse wächst

In dieser Hinsicht sind Gammour und ihre Mitstreiter aber zuversichtlich. Vor allem deswegen, weil das Interesse am Flohmarkt im Vergleich zu den vergangenen Jahren gewachsen sei. Zudem sollte jeder Anmelder neben der Tischmiete von zehn Euro einen Kuchen beim Verein abgeben, der für den guten Zweck verkauft wird. „So konnten wir sicherstellen, dass sich jeder einen Stand leisten kann und trotzdem genug Geld für die Projekte zusammenkommt“, erklärt Gammour.

Hilfe gibt es an diesem Tag allerdings nicht nur in Form von Spenden oder Kuchen. Bettina Ullmann aus Rödelheim hat vor dem Saal einen Schminktisch aufgebaut, an dem sich Kinder das Gesicht bemalen lassen können. „Besonders beliebte Motive sind die Eiskönigin Elsa und Spiderman“, sagt Ullmann lachend. Auch schwierige Motive seien für sie kein Problem. „Ich mache das unter anderem beruflich.“ Meistens würden ihre Schminkkünste bei Kindergeburtstagen in Anspruch genommen. „Bei diesem Flohmarkt oder anderen Wohltätigkeitsveranstaltungen mache ich das aber gern ehrenamtlich.“

Ebenfalls etwas Abseits vom Gedränge bietet Rabia Zia Bemalungen mit Hennafarbe an. „Ich komme aus Pakistan. Da ist das Tradition“, erzählt sie. Der Farbstoff, der aus der Hennapflanze gewonnen wird, ist vielen als Haarfärbemittel geläufig. „Man kann aber auch Tattoos damit auf die Haut malen“, erklärt Zia. Dafür gebe sie immer Zitrone, Zuckerwasser und weitere spezielle Zutaten zum Hennapulver dazu. „So ist die Bemalung wasserfest und hält etwa eine Woche“, sagt Zia. Neben den Tattoos, die vor allem bei Mädchen beliebt seien, fertige sie auf Bestellung auch Dekoration, wie zum Beispiel mit Hennafarbe bemalte Kerzen, an.

Zusätzliche Spenden

Auf dem Charity-Flohmarkt in der Nordweststadt ist Rabia Zia zum ersten Mal. Gleichwohl möchte sie neben der Miete für ihren Stand etwas Gutes tun. „Die Hälfte meines Erlöses werde ich an den Verein spenden.“

Bei Geraldine und Alessa läuft das Geschäft indes gut an. „Wir sind alles andere als unzufrieden“, sind sie sich einig. Die beiden Frauen haben von einer Freundin vom Flohmarkt erfahren, und daraufhin ihre Kleiderschränke ausgemistet. Was nicht verkauft wird, wollen die beiden spenden. „Anderen Menschen durch einen Flohmarkt helfen zu können, ist einfach ein schöner Effekt. Wenn der Flohmarkt noch mal organisiert wird, kommen wir auf jeden Fall wieder.“

Dieses Vorhaben können Geraldine und Alessa wohl bald in die Tat umsetzen. Dounia Gammour und ihre Mitstreiter planen noch für dieses Jahr eine weitere Auflage. Wann, ist allerdings noch unklar.