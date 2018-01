Zukunft der Medizin Roboter werden zu Helfern der Ärzte

Frankfurt. Medizin In unserer Serie „Zukunft“ wollen wir wissen, wie wir in Frankfurt in zehn Jahren leben werden. Wo wohnen wir? Müssen Kinder weiter über Büchern büffeln? Wird es an der Zeil noch Geschäfte geben? Werden Ärzte durch Roboter ersetzt? Es gibt Experten, die ... mehr