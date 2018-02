Zuzug: Chef der Ausländerbehörde warnt vor Brexit-Folgen

Den Andrang der Flüchtlingskrise hat die Frankfurter Ausländerbehörde gerade in den Griff bekommen, schon droht die nächste Herausforderung: „Den Brexit werden wir mit unserem derzeitigen Personalstand kaum meistern“, befürchtet Behördenleiter Norbert Euler.

Norbert Euler übernahm die Leitung der städtischen Ausländerbehörde vergangenen Juni. Der starke Zuzug von Migranten während der Flüchtlingskrise hatte zu Chaos geführt: lange Warteschlangen vor dem Gebäude, ins Leere laufende Telefonanrufe. Euler wechselte von Offenbach nach Frankfurt, um dort die Lage in den Griff zu bekommen. Das ist ihm offenbar gelungen. Doch nun warnt der Behördenleiter vor erneuter Überforderung. Denn die nächste Migrantenwelle ist in Sicht. Diesmal geht es um Flüchtlinge in Nadelstreifen.

Mehr Personal nötig

Wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union suchen vor allem Unternehmen der Finanzbranche nach neuen Standorten in Europa. „Für Frankfurt haben sich bereits 20 Banken entschieden, mehr als für andere Städte wie Amsterdam oder Paris“, sagte Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) gestern Abend im Römer. Er hatte Norbert Euler mit in den Verwaltungsausschuss gebracht. Und der sagte: „Bei dieser Klientel ist die Erwartungshaltung eine andere als bei den Flüchtlingen, die 2015 gekommen sind.“ Er brauche mehr Personal, sonst sei der Brexit-Zuzug nicht zu meistern. „Wir würden unsere bisherigen Erfolge konterkarieren.“

Die Erfolge sind aus Eulers Sicht: Die zentrale telefonische Erreichbarkeit der Ausländerbehörde sei auf 22 Stunden pro Woche erhöht worden. Zudem habe nun jeder Sachbearbeiter einen Anrufbeantworter. Haben im vergangenen Sommer noch wöchentlich rund 2500 Menschen vor der Behörde gewartet, seien es inzwischen nur noch etwa 900 die Woche. Manager in der Warteschlange? Das wollen Frank und Euler vermeiden.

Schnellere Bearbeitung

„Wir diskutieren gerade, wie wir uns räumlich und organisatorisch auf die Brexit-Leute vorbereiten“, sagte Frank. Das betrifft auch die städtische Wirtschaftsförderung. Behördenleiter Euler erklärte, dass Konzerne, die den Umzug nach Frankfurt organisieren, meist komplette Datensätze ihrer Mitarbeiter lieferten. Dadurch könnten diese Fälle einfacher und schneller bearbeitet werden als etwa der eines Flüchtlings ohne Pass und ausreichende Sprachkenntnisse.

Ausschussmitglied Pearl Hahn (Linke) fragte daraufhin empört, ob „Menschen mit Fluchthintergrund“ anders behandelt würden als Start-up-Unternehmer. Frank und Euler verneinten dies eilig. Stadtrat Stefan Majer (Grüne) sprang ihnen bei, indem er erklärte, dass es beim Zuzug von ausländischen Arbeitskräften nicht nur um Banker gehe, sondern auch um dringend benötigtes Pflegepersonal.