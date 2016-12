Schneefall in Frankfurt: Chemiewerke und Flugverkehr: Das Frankfurter Schneerätsel

Bild-Zoom Foto: Peppi Schmitt

Viele Frankfurter dürften sich gestern Abend und heute Morgen die Augen gerieben haben, als sie aus dem Fenster schauten: In Höchst, Niederrad, Goldstein, am Lerchesberg und vereinzelt an anderen Stellen der Stadt fiel in der Nacht zum Dienstag Schnee. Auch der Trainingsplatz der Frankfurter Eintracht im Stadtwald war plötzlich schneebedeckt.Dazwischen war von der weißen Pracht keine Spur. Woher kommen dieser Unterschiede? Ist hier und da vielleicht doch natürlicher Schnee gefallen?Für Höchst war die Antwort schnell gefunden: Es handelte sich um dem sogenannten Industrieschnee, den der Industriepark zu verantworten hat. Dieser wird bei einer bestimmten Wetterlage durch Wasserdampf aus Industrieanlagen hervorgerufen. Aber in der "Bürostadt" Niederrad? Oder am idyllischen Lerchesberg? Große Chemieanlagen sind dort definitiv nicht zu finden."Es war alles Industrieschnee", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach unserer Zeitung. Allerdings ist der "Verursacher" ein anderer. Was nämlich etwa Niederrad und Lerchesberg verbindet, ist der Fluglärm. Liegt es also an den Flugzeugen, die dort in niedriger Höhe über der Stadt fliegen, dass dort Schnee gefallen ist?"Das kann nicht ausgeschlossen werden", sagt der DWD-Wetterexperte. Die Maschinen stoßen schließlich beim Fliegen ebenfalls Wasserdampf aus. Dadurch bilden sich auch die bekannten Kondensstreifen am Himmel. In Frankfurt könnte der Vorgang zum Schneefall geführt haben.Im kleineren Rahmen sei das Phänomen auch anders erklärbar. So kann auch der Schornsteinbetrieb den Schneefall in Teilen Frankfurts verursacht haben.(lg)