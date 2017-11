Spende: Chinesischer Unternehmer unterstützt Goethe-Uni

Sohn chinesischer Gastronomen in Bayern, Studienabbrecher in Frankfurt und heute in seiner Geburtsstadt Shanghai erfolgreicher Selfmade-Unternehmer mit 700 Mitarbeitern. Der erst 28-jährige Chinese Yi Shi kann auf einen Lebenslauf blicken, dem enormer Fleiß, Ehrgeiz und ein gesunder Optimismus zugrunde liegen. Zu Gast in der Mainstadt spendete er der Goethe-Universität 300 000 Euro für das Schülerlabor GoetheLab-Zentrum im Werkstattgebäude am Campus Riedberg, wo Schüler und interessierte Bürger das wissenschaftliche Experimentieren aus nächster Nähe kennenlernen.

Zuvorderst tue er das aus einem Gefühl der Dankbarkeit heraus, wie er sagt: „Zwar habe ich 2009 nach drei Semestern Informatik und Wirtschaftswissenschaften in Bockenheim das Studium abgebrochen, aber ich lernte in dieser relativ kurzen Zeit viel über Algorithmen, Datenstrukturen und das Programmieren. Speziell am Anfang waren diese Kenntnisse elementar für die Gründung meines Unternehmens.“ Neben seiner Muttersprache spricht Yi Shi fließend Deutsch und natürlich die Business-Sprache Englisch.

Stolz trägt er beim Besuch der Werkstattzentrale einen Kapuzenpullover, dessen Aufdruck ihn als Fan und Ehemaligen der Universität ausweist. Digitales Marketing ist das Kerngeschäft, mit dem der Unternehmer nach eigener Aussage ein Vermögen aufgebaut hat. Seine Avazu Holding besteht aus drei Firmen, eine davon ist börsennotiert. Von Shanghai aus steuert das Internet-Unternehmen internationale Niederlassungen, unter anderem in den USA, Kanada, Deutschland und den Niederlanden. Außerdem steht Yi Shi hinter dem Fahrrad-Sharing-Anbieter oBike, der mittlerweile auch auf Frankfurts Straßen präsent ist.

Zweiter Bildungsweg

Das Studium abzubrechen, sei ihm extrem schwer gefallen, und nicht zuletzt waren seine Eltern „nicht unbedingt überzeugt davon“. Erst mit elf Jahren war er nach Deutschland gekommen. Bis dahin lebte er bei seinen Großeltern in Shanghai, getrennt von den Eltern, die sich in Deutschland eine Existenz aufbauten. Auf dem zweiten Bildungsweg machte der junge Mann das Fachabitur, der Traum vom eigenen Unternehmen treibt ihn früh an. Sein Mut zahlt sich aus: 2014 setzte ihn das Wirtschaftsmagazin Forbes auf die Liste der 30 wichtigsten Unternehmer unter 30 Jahren in China. Und seine Firma wächst. Auch Mitarbeiter aus Frankfurter dabei? „Wir sind ein internationales Team und suchen immer smarte Menschen. Wer hart arbeiten will und kann, ist bei uns richtig.“

Junger Vater

Vor acht Monaten ist der Unternehmer Vater geworden, die kleine Tochter schärft seinen Blick auf das Bildungssystem noch stärker: „Im Vergleich zu China wird in Deutschland viel zu wenig in die Bildung investiert. Nur ein Beispiel: Ein Nachhilfelehrer kostet in Deutschland maximal 50 Euro in der Stunde, ein Fitness-Trainer bekommt jedoch 80 Euro. Ein Ungleichgewicht.“ In seiner Heimat China koste eine Nachhilfestunde gut und gerne 100 Euro, für die Eltern kein Grund darauf zu verzichten, denn: „Dort spart die ganze Familie, damit die Kinder eine bessere Bildung erhalten.“

Seine Spende an die Alma Mater wird der Vermittlung von Forschung an junge Menschen dienen, etwas, was in anderen Ländern üblich sei: „In den USA sind Spenden von Alumni viel selbstverständlicher als in Deutschland.“ Seine Tochter werde in ein paar Jahren im chinesischen Schulsystem starten, danach wohl in ein internationales wechseln, da dort die Kinder mehr nach ihrer Kreativität gefördert würden. „In China lernt und studiert jeder wie ein Streber“, macht er den Leistungsdruck deutlich. Großer Fleiß sei dort normal.