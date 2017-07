Frankfurt wird wieder bunt: Christopher Street Day wird seit 25 Jahren am Main gefeiert

Drei Tage lang herrscht am kommenden Wochenende in der City Ausnahmezustand, von Freitag bis Sonntag wird der Christopher Street Day gefeiert. „Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt“ lautet das Motto im Jubiläumsjahr.

Menschen mit bunten Haaren, nackten Oberkörpern und Regenbogen-Fahnen in der Hand – einmal im Jahr ist auch Frankfurt fest in der Hand der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Asexuellen sowie all den Menschen, die sich von der Gesellschaft an den Rand gedrängt fühlen. Beim Christopher Street Day (CSD) demonstrieren jedes Jahr rund 100 000 Teilnehmer am Main gegen Diskriminierung – stets mit guter Laune und farbenfroh gekleidet. Unter dem Motto „Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt“ gibt es in diesem Jahr noch einen Grund zu feiern: die vor zehn Tagen vom Bundestag beschlossene „Ehe für alle“.

Party auf der „Konsti“

Gefeiert wird der CSD in Frankfurt seit mittlerweile 25 Jahren – in diesem Jahr steigt die bunte Party von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli. Wie auch schon in den Vorjahren bildet das Straßenfest auf der Konstablerwache den Mittelpunkt. Die Hauptbühne mit 33 Stunden Live-Programm sowie die Stände der Szene-Wirte finden sich hier. An der „Konsti“ wird auch die am Samstag um zwölf Uhr auf dem Römerberg startende Demo enden und der CSD dort um 15 Uhr offiziell eröffnet. Tradition ist mittlerweile die Schweigeminute am Samstag um 18 Uhr: Im Gedenken an die an Aids-Verstorbenen steigen unzählige schwarze Luftballons in den Frankfurter Himmel.

Improvisierte Bühne

Was heute in Frankfurt eine riesige Party ist, fing 1992 noch recht klein an. Vor dem Lesbisch-Schwulen-Kulturhaus in der Klingerstraße „Homosolidarität“ wurde gefeiert – mit improvisierter Bühne und selbstgemalten Plakaten. Doch schon drei Jahre später zog der stets wachsende CSD auf die Konstablerwache um und ist seit dort Dauergast. Lediglich 2008 gab es ein kurzes Gastspiel an der Hauptwache.

Maßgeblich geprägt wurde der CSD in Frankfurt von Rainer Gütlich, der auf zahlreichen Events in der Mainmetropole vertreten war. 2009 zog er sich zurück und übergab die Organisation. Dann der Schock: Nur wenige Wochen später nahm sich der damals 49-Jährige das Leben. Seit 2013 lenkt der Verein „CSD Frankfurt“ die Feierlichkeiten: mit 10 000 Euro wird das Fest vom Amt für multikulturelle Angelegenheit gefördert.

Auch, oder gerade, weil der CSD ein fröhliches, unbeschwertes Fest ist, spielt dort auch das Thema Sicherheit eine große Rolle. Seit zwei Jahren gibt es ein entsprechendes Konzept, das regelmäßig angepasst wird. So ist ein Sicherheitsberater ständig vor Ort, es gibt eine Security-Firma, die den Verein unterstützt. Alleine 20 Prozent des CSD-Etats fließen in die Sicherheit, so die Verantwortlichen.

