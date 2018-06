In seiner Werkstatt in der Hanauer Landstraße entwirft Christos-Nikolas Vittoratos handgefertigte Küchen aus Edelstahl und Kupfer. Die Einzelstücke „Made in Frankfurt sind nicht nur in der Gastronomie gefragt. Und haben natürlich ihren Preis.

Auf dem Schreibtisch von Christos-Nikolas Vittoratos liegt eine frühe Monografie des Malers Ernst Oppler (1867–1929). Ein Gemälde des Künstlers hängt unweit davon an der Wand seines Büros. Vittoratos ist sehr angetan von der Malerei Opplers, der ein Vertreter des deutschen Impressionismus war.

Überhaupt stellen die Auseinandersetzung mit Kunst und mit Fragen der Ästhetik und der Architektur für Vittoratos grundlegende Aspekte in seiner täglichen Arbeit dar. Der promovierte Diplom-Designer entwirft Küchen aus Edelstahl und Kupfer – nicht von der Stange, sondern immer auf den Ort bezogen, an dem diese aufgestellt werden sollen. In seine Arbeit steckt er viel Herzblut und Idealismus hinein.

Funktion und Form

Funktionalität und eine klare Formensprache machen die Küchen zu zeitlosen Designobjekten, die inspiriert sind von der berühmten „Frankfurter Küche“, die erste aller modernen Küchen. Eine Abbildung der in den 1920er Jahren von Margarete Schütte-Lihotzky (1897 bis 2000) für die Häuser der May-Siedlungen entworfenen „Frankfurter Küche“ hängt ebenfalls gerahmt in seinem Büro. Die Wege vom Entwurf zur Fertigung möchte Vittoratos kurz halten. Sein Büro grenzt deswegen direkt an die Werkstatt an, in der seine Küchen „Made in Frankfurt“ gebaut werden. Die Kommunikation zwischen ihm und seinem kleinen Team, zu dem der Metallbaumeister Tobias Naumann gehört, funktioniert effektiv.

„Die kurzen Wege bieten die Möglichkeit, schnell zu reagieren, auszuprobieren, zu experimentieren und wirtschaftlich vertretbar zu entwickeln“, sagt Vittoratos. Aus diesem Grund sei es sinnvoll, die Werkstatt und den Ort, an dem die Entwürfe für die Küchen entstünden, räumlich miteinander zu verbinden, denn: „Vieles, was auf dem Papier funktioniert, funktioniert nicht immer in der Praxis“, weiß er. Die gestalterische Idee und die technische Lösung gingen stets zusammen einher.

Die von ihm verwendeten Materialien Edelstahl und Kupfer bezieht Vittoratos von einer kleinen Firma aus Hessen. „Beide Materialien sind sehr langlebig, Kupfer hat zudem antibakterielle Eigenschaften“, erklärt er. Als Material werde es daher auch gerne von Sterneköchen genommen und geschätzt. Bei der Umsetzung seiner Ideen legt der Designer Wert auf eine gut funktionierende Kommunikation zwischen ihm und dem Abnehmer.

Student an der HfG

Sein kleines Unternehmen heißt „8linden“ und hat seinen Sitz in der Hanauer Landstraße. Von 2000 bis 2006 studierte Vittoratos Produktdesign an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Offenbach und promovierte im Anschluss daran an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Eine seiner großen Leidenschaften ist das „Neue Frankfurt“, ein Wohnungsbauprogramm, das ab 1925 vom früheren Stadtplaner, Siedlungsdezernenten und Architekten Ernst May (1886–1970) gegen den Mangel an Wohnraum aufgelegt wurde. Er holte hierfür einst zahlreiche Designer in die Mainmetropole, die gemeinsam mit ihm das Wohnen ganz neu und vor allem modern interpretierten: Vom Gebäude über die Inneneinrichtung bis zur Bepflanzung des Gartens entwickelten diese ästhetische und funktionale Grundsätze für die May-Siedlungen, die bis heute nichts an ihrer Bedeutung verloren haben.

Vittoratos und seine Firma engagieren sich in der May-Gesellschaft. Vom Museum für Angewandte Kunst Frankfurt wurde der Designer beauftragt, an der Restaurierung einer „Frankfurter Küche“ mitzuwirken. In seinen eigenen Entwürfen greift er die in der Zeit des „Neuen Frankfurt“ entwickelten ästhetischen Prinzipien auf, transportiert diese in die Gegenwart und macht sie zukunftstauglich. Jede seiner Küchen ist ein handgefertigtes Einzelstück, das, je nach Entwurf, preislich zwischen unter 10 000 Euro bis über 20 000 Euro liegen kann.

„Die Designer, die für May tätig waren, hatten den Vorteil, dass sie die Häuser mit entwerfen durften“, erklärt er. „Wir passen die Küchen heute an den Ort ihrer Bestimmung an, versuchen den Zeitgeist, in dem das Gebäude errichtet wurde, mit in den Entwurf aufzunehmen – nicht in der Form einer Replika, sondern immer von der Frage ausgehend: „Welche ästhetische Lösung würden die Designer von einst an unserer Stelle entwickeln?“ Wie dies ganz konkret umgesetzt wird, zeigen verschiedene Beispiele unterschiedlicher Küchentypen, die er auf seiner Internetseite zeigt und erklärt.