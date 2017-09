Trinkkultur: Cidre, Cider oder doch eher Stöffche?

Das Stöffche der Frankfurter ist simpel, rein, natürlich und selbstverständlich (!) aus säurehaltigen Äpfeln – Boskop, Schafnase, Bittenfelder, Wintergoldparmäne, Speierling – von heimischen Streuobstwiesen aus Taunus, Wetterau, Vogelsberg und Spessart. Ein ehrliches Getränk mit durchschlagendem Erfolg. Geschmacklich für Einsteiger nicht leicht zugänglich. Aber hat man sich durch die ersten drei Gläser getrunken, fängt man an ihn zu mögen.

Nicht sehr viel anders sieht es bei anderen Apfelweinsorten aus. Äpfel aus England oder Frankreich landen auch im Glas: Englischer Cider kommt allerdings gefälliger daher, beim französischer Cidre genießt man, oh là là, eleganter. Bei allen gilt jedoch: Mit den richtigen Äpfeln in der Flasche entwickelt sich das wirtschaftliche Potenzial.

Bild-Zoom Apfelweinproduzenten: Peter Possmann, Martin Heil und Volker Thoma.

Rund 2,4 Milliarden Liter Cider – Apfelwein eingeschlossen – wurden 2016 laut des Europäischen Apfel- und Fruchtweinverbandes (AICV) produziert. 57 Prozent davon haben die Europäer selbst konsumiert. Die restlichen 43 Prozent werden exportiert nach Asien, Australien oder Nordamerika. Das war nicht immer so. Wir blicken zurück: 2005 haben die Europäer ihr Stöffche noch zu 80 Prozent selbst getrunken. Jetzt greifen vermehrt auch Osteuropäer, Nordamerikaner und Australier zum Cider. Auch zeigt es sich, dass der Konsum des Apfelweins noch Luft nach oben hat. Denn in den vergangenen fünf Jahren hat der Cider-Konsum um 5 Prozent zugelegt, Bier dagegen um weniger als 0,5 Prozent. Großbritannien allein hat mit 787 Million Liter dazu beigetragen. Das dahinterstehende Marktvolumen: 2,8 Milliarden Pfund. 11 000 Beschäftigte finden in Großbritannien ihr Auskommen beim Geschäft mit dem Cider. Das Geschäft mit Apfelwein ist also nicht uninteressant. Darum wundert es auch nicht, dass auch große Konzerne wie Carlsberg oder Heineken dahinterstehen.

Aromatisiert gewinnt

Noch sind 81 Prozent des weltweit getrunkenen Apfelweins reiner Apfelwein, 15 Prozent des Apfelweins geht als aromatisiertes Getränk oder Saft-Apfelwein-Mixgetränk über die Theke. Der aromatisierte Apfelwein allerdings hat die höchsten Zuwachsraten. In den vergangenen fünf Jahren hat der Absatz von Apfelwein mit Aromen um 25 Prozent zugenommen. Der Grund: Vor allem Frauen mögen die Mischgetränke mit Beeren oder exotischen Früchten.

Hier muss man unterscheiden: Apfelwein ist nicht gleich Apfelwein. Das hessische Stöffche, unser Äppler, hat beim Abfüllen etwa fünf Prozent Alkohol und kann bis zu fünf Gramm Restzucker pro Liter aufweisen. Süß ist anders. Dafür werden dem Äppler viele gute Eigenschaften zugeschrieben: kalorienarm, fördert die Durchblutung des Gehirns, senkt den Blutfettspiegel und ist mineralstoffreich. In vielen Ländern – vor allem im englischsprachigen Raum – wird dem Apfelwein oder genauer, dem Cider, nach der Gärung wieder Apfelsaft oder Zucker zugesetzt. Um zu verhindern, dass das Getränk in der Flasche weitergärt, wird es pasteurisiert. Cider kann so verglichen mit hessischen Apfelwein bis zur zehnfachen Menge und mehr an Restzucker enthalten. Aromen werden dem Getränk nun auch noch zugesetzt. Der Phantasie steht ein ganzer Baukasten an Geschmacksstoffen offen. Exotisches, rote Früchte, Citrusgeschmack. Cider ist so süßer, lieblicher. Das treffe, laut Kevin Baker vom Marktforschungsunternehmen Global Data, der die Trends im Apfelweingeschäft untersucht hat, vor allem den Nerv der 18- bis 35-jährigen Frauen, die hauptsächlich für die Zuwachsraten verantwortlich seien. Auch dass Cider als gesünder gelte, weniger kalorienreich sei und die Wellness-Welle genau treffe, läge im weiblichen Fokus, meint Baker. „Mit kalorienarm und Gesundbrunnen wird es bei einem solchen Zuckergehalt allerdings schwer“, kommentiert Volker Thoma, Geschäftsführer bei der Kelterei Rapp’s den lieblichen Cider.

Spannendes Sortiment

Die hessischen Keltereien haben in ihrem Produktsortiment auch spannende und vielversprechende Mixgetränke wie den Äppler Hugo mit Limetten und Minze, Äppler Rose mit schwarzen Johannisbeeren oder Kirschen. Aromen und Zucker werden jedoch nicht zugesetzt. Die Frankfurter Kelterei Possmann, die in Rödelheim ihre Heimat hat, setzt auch auf Apfelwein-Mixgetränke. Allerdings nennen die Frankfurter ihr „Stöffche“ im Gegensatz zu den anderen Keltereien Äpfelwein. „Das ist die korrekte Bezeichnung laut Ersterwähnung“, sagt Peter Possmann, Geschäftsführer bei der Kelterei Possmann. „Selbst die ersten Großkeltereien in Frankfurt nannten ihr Stöffche Äpfelwein, so wie Johann Georg Rackles oder die Gebrüder Freyeisen.

In Hessen werden etwa 40 Millionen Liter Apfelwein produziert. Die Hessen selbst trinken sieben Liter pro Kopf, die Frankfurter sind etwas trinkfreudiger. Sie trinken 15 Liter pro Kopf und Jahr. „Apfelwein ist ein sehr regionales Produkt“, sagt Martin Heil von der Kelterei Heil, AICV-Präsident und Vorsitzender des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaftkeltereien. Auch wenn Exilhessen auf ihr Stöffche nicht mehr verzichten müssen – Äppler bekommt man mittlerweile deutschlandweit – der hessische Apfelweinmarkt ist um einiges kleiner als das internationale Cider-Geschäft der großen Produzenten wie Heineken oder Carlsberg.

Dem Verband gehören 40 Betriebe an, die meisten sitzen in Mittelhessen. 320 Beschäftigte und zehn Auszubildende verdienen mit Keltern, Apfelwein und Apfelsaft ihr Geld. „Süßmoster hieß der Beruf früher“, erzählt Heil. Die akkurate Berufsbezeichnung sei Fachkraft für Fruchtsafttechnik, Apfelwein und Fruchtweinherstellung. Für Neuentwicklungen in der Produktpalette haben die mittelständischen Betriebe oft nicht die finanzielle Power, wie etwa für einen Apfelwein nach dem französischen Cidre-Vorbild. „Der entsteht über Flaschengärung. Dazu können wir die normalen Apfelweinflaschen nicht verwenden“, erklärt Heil. Für neue Flaschen bräuchte man eine neue Abfüllanlage. Das erfordere Investitionen von mindestens 150 000 Euro. Eine mittelständische Kelterei könne es sich nicht leisten, wenn das Produkt dann von den Konsumenten nicht angenommen werde.

Alkoholfrei kommt an

„Ein halbes Prozent vom Biermarkt ist halt etwas anderes als ein halbes Prozent vom Apfelweinmarkt“ meint Heil. „Aber das heißt nicht, dass wir über neue Produkte nicht nachdenken oder auch Wagnisse eingehen.“ Beim alkoholfreien Apfelwein ging die Rechnung für die Kelterei auf. Keiner habe so richtig geglaubt, dass es dafür einen Markt gäbe. Doch die alkoholfreie Stöffche-Variante kommt gut an. Etwa zehn Prozent des Umsatzes bei der Kelterei Heil aus Laubus-Eschbach gehen auf das Konto der alkoholfreien Variante.

In Frankfurt gehört der Äppler auch zum touristischen Pflichtprogramm. Gäste werden in Apfelweinlokale geschleppt. Touristen finden ihren Weg in eins der 45 Apfelweinlokale in der Stadt. Nun dürfen sie probieren, was man in Frankfurt so isst und trinkt. Das erste Glas wird meist höflich getrunken, doch dann steigen die meisten um auf andere Köstlichkeiten. Mit Apfelwein muss man aufwachsen, er erschließt sich einem nicht leicht. Eine Liebe auf den ersten Schluck? Eher selten. Vielleicht wird es Liebe bei einem zweiten oder dritten Glas. Apfelwein muss und kann man sich schön trinken. Und eins ist klar: Wer Apfelwein trinkt, unterstützt die Kulturlandschaft der Streuobstwiese, die das Landschaftsbild in Hessen prägt.