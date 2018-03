Nachruf: Coletta Stadler: Die Wirtin, die den einsamen Gast heiratete

Der 8. Februar war ein Tag wie jeder andere. „Morgens haben wir noch Pläne für den Tag gemacht, wer was besorgen soll“, erinnert sich ihr Sohn Roger Stadler. Und auf die Frage, wie es ginge, sagte sie wie immer: „Am besten gut.“ Doch dann klagte Coletta Stadler über Schwindel und ging zum Arzt. Nachmittags starb die 75-jährige, ein Rettungsversuch durch den Arzt blieb erfolglos.

Es war das unerwartete Ende eines Lebens, das Coletta Stadler ganz in den Dienst der Gaststätte und Pension Rüth gestellt hatte. „Ich kann mich eigentlich an keinen Tag erinnern, an dem sie hier gefehlt hat“, sagt Helmut Konz, ein Freund der Familie Stadler. Selbst als ihr Mann Heinz zum Pflegefall wurde, war Coletta da und wusste Freunde und Nachbarn zu finden, die sie im Lokal unterstützten. „Denn meine Mutter war eine hervorragende Netzwerkerin“, meint Roger Stadler. Und das auch in einer Zeit, in der man diesen Begriff noch gar nicht kannte. Wobei die katholische Heilig-Kreuz-Kirche wenige Straßen weiter Coletta Stadler einen wichtigen Rückhalt bot.

Berühmtes Schnitzel

Bekannt und beliebt war die Gaststätte für Colettas Schnitzel, Rumpsteaks und Grüne Soße, außerdem für den Ebbelwei und das Bier vom Kloster Engelberg. Beides bezog die Wirtin über Verwandte im Spessart aus der dortigen Brauerei und regionalen Keltereien. Allerdings hatte die Wirtin auch ihren ganz eigenen Charakter und Stil, die Familiengaststätte zu betreiben und ihre Gäste zu bewirten.

Ihr Gemüt wird häufig als stoisch beschrieben, gerne auch mal redselig, aber zuweilen auch etwas launisch. Aber letztlich konnte sie niemandem einen Wunsch abschlagen – außer vielleicht einem Gast, den man gerne „Süppchen“ nannte. „Der kam dann immer sehr spät abends, wenn die Küche schon zu war, und wollte noch eine Suppe essen“, erinnert sich Stadler. Doch das war dann nicht immer möglich.

Wahre Liebe

Coletta Stadler hatte die Gastronomie im Blut, schließlich wurde sie in eine Wirtsfamilie hinein geboren. Als ihre Eltern Margarete und Bernhard Rühl das Haus in der Saalburgallee in den 1930er Jahren kauften, bestand dort bereits eine Gastwirtschaft. „Meine Großeltern kamen aus dem Odenwald und Spessart und verarbeiteten in der Große Gallusgasse noch Obst“, berichtet Stadler. Nach dem Krieg bauten sie die Gaststätte nach und nach zu einer Pension aus, Coletta absolvierte in jungen Jahren eine Ausbildung zur Hotel- und Gaststättengehilfin.

Wie viele ihrer Freunde lernte Coletta 1965 auch ihren späteren Mann Heinz Stadler zunächst als Gast kennen. „Das war wieder mal so eine typische Situation für unser Lokal“, erinnert sich Helmut Konz schmunzelnd. Denn die älteren Stammgäste hatten ebenso ihren festen Tisch wie die Studenten und Schüler, manche sogar ihr Stammgefäß, aus denen der Gerstensaft oder der Ebbelwei besonders munden sollte. Heinz Stadler fiel auf, da für ihn nur ein Platz an einem Einzeltisch übrigblieb.

Doch der jungen Wirtin gefiel der junge Chemielaborant: Man kam ins Gespräch, fand bald auch näher zueinander. Noch im selben Jahr wurde geheiratet, in den Folgejahren kamen die Söhne Roger (52), Frank (51) und Marcus (50) auf die Welt.

So wuchsen auch die Söhne in den Betrieb hinein, in dem sich Ehemann Heinz ab 1968 unentbehrlich machte. „Auch wenn ihm die Gastronomie nicht so im Blut lag wie seiner Frau Coletta“, wie Roger Stadler feststellt.

Der große Schock

Doch vor 16 Jahren kam für die Familie ein großer Schock: Heinz Stadler erlitt einen Schlaganfall und lag vier Jahre lang im Wachkoma. Coletta pflegte ihn aufopfernd und fand dennoch Zeit für die Gaststätte, dank der vielen helfenden Freunde der Familie und der Heilig-Kreuz-Gemeinde.

„So hat meine Mutter in diesem Betrieb ihr Leben verbracht und ist nicht wieder herausgekommen“, stellt Sohn Roger fest, der in Notzeiten immer mal wieder aushalf. Ebenso wie sein Bruder Frank, der nun die Gaststätte und Pension vorübergehend gemeinsam mit Harald betreibt – auch so ein Freund der Familie, der einst als Gast kam und heute praktisch zum Inventar gehört.

„Die Gaststätte bleibt in den nächsten Wochen zunächst weiter geöffnet. Wir hoffen, als Erbengemeinschaft eine Lösung für die Zukunft zu finden“, erklärt Frank Stadler. Hinsichtlich der ein oder anderen Anfrage möglicher Pächter, die die Gaststätte und Pension im Sinne der verstorbenen Wirtin weiterbetreiben könnten, gebe es derzeit eine gute Perspektive.

Vorerst geöffnet

Die Gaststätte Rüth bleibt vorerst dienstags bis samstags von 17 bis

22 Uhr und sonntags von 17 bis

20 Uhr geöffnet.