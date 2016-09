Eisfläche für die Summer Games: Commerzbank-Arena rüstet sich für den Löwen-Kracher

Schlittschuh-Laufen bei praller Sonne – das hat es in der Commerzbank-Arena noch nie gegeben. Bislang zumindest. Zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey-Liga II treffen im Stadion im Stadtwald im Hessenderby die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies aufeinander. Dafür wird eine Eisfläche bereitet. Das Ereignis heißt „Summer Game“.

Drei Dinge sind nötig

Die Spielfläche misst 1 800 Quadratmeter, hat mit 60 Metern Länge und 30 Metern Breite exakt die Abmessungen wie die Spielfläche in der Eissporthalle. Dafür, dass alles glatt läuft im Stadion, sorgt die Firma „Ice, Sports and Solar Systems“ (ISS). Und dazu braucht es laut Said Hakim, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Egelsbacher Unternehmens, nur drei Dinge: Strom, Wasser und einen ebenen Untergrund. Die Hitze sei unproblematisch,

Bilderstrecke Summer Game: Commerzbankarena bekommt riesige Eisfläche

„Wir sind im Zeitplan, der größte Teil ist erledigt. Trotzdem müssen wir die restliche Arbeit flott verrichten“, sagt Hakim. Seit Montag sind 18 Mitarbeiter rund um die Uhr mit dem Aufbau der Eisfläche beschäftigt. Aber Eile mit Weile: „Würden wir das Wasser zu schleunig aufspritzen, käme es zu Lufteinschlüssen im Eis.“ Mittlerweile wurden 100 000 Liter Wasser Schicht für Schicht aufgetragen. „Es fehlen noch 20 bis 30 Kubikmeter“, schätzt Hakim.

Zuallererst wurde jedoch eine umrahmte Isolierung ausgelegt und überlappend eine wasserdichte Silofolie ausgebreitet. Darin eingebettet ist ein Eisbahn-Mattensystem, welches wiederum mit der Kältetechnik verbunden und mit 25 Tonnen Sole-Flüssigkeit gefüllt ist. Die Soleflüssigkeit ist ein Gemisch aus Glycol und Wasser und lässt sich extrem herabkühlen, ohne dass sie selbst gefriert. Das kalte Gemisch wird fortlaufend durch das Eisbahn-Mattensystem gepumpt und sorgt dafür, dass die Eisfläche nicht schmilzt.

Die Technik ist laut Hakim jedenfalls weder besonders energiefressend noch umweltschädlich. „Dafür müssen keine Bäume gefällt oder Kraftwerke gebaut werden“, sagt er und versichert: „Es wird nicht viel mehr Energie verbraucht, als bei einem normalen Flutlichtspiel der Eintracht.“

Traditionself im Einsatz

„Der Spaß wird sich lohnen,“ freut er sich schon auf die Party am Samstag. Die Eisfläche wird aber nicht gleich nach Schluss abgebaut. Am Sonntag, 11. September, ab 11 Uhr können die Frankfurter sich selbst aufs Glatteis begeben. Kinder bezahlen 3 Euro, Erwachsene 4 Euro für das „ungewöhnliche Sommervergnügen. Außerdem ritt auf einer kleineren Eisfläche Charly Körbel mit der Eintracht-Traditionsmannschaft im Fußballspiel gegen eine Auswahl an Profisportlern an – in kompletter Eishockey-Ausrüstung und mit Tennisschuhen.