Geldtransporterraub: Coup von Nied, oder: Der Tag, an dem eine Gaunerbande 8,6 Millionen Euro raubte

Die Währungsumstellung zum Jahreswechsel 2001/2002 stellt Banken und Kreditinstitute vor ihre bislang größte Herausforderung. Da am 28. Februar offiziell der Bargeldverkehr mit der D-Mark endet, müssen bis dahin alle Kreditinstitute mit der neuen Währung versorgt sein. Milliardensumme werden in den Wochen vor der Umstellung durchs Land gefahren – in schweren, gepanzerten Geldtransportern.

Die Geldtransporter-Unternehmen müssen bundesweit rund 1.000 Aushilfskräfte einstellen. Die Versicherungen verdreifachen die Prämien – sie befürchteten einen Anstieg der Überfälle auf Geldtransporte.

Das Gaunertrio

Der 25-jährige Italiener Angelo P., der 35-jährige Italiener Gerardo S. und der 23-jährige Marokkaner Faouzi B. kennen sich schon seit vielen Jahren. Sie leben gemeinsam im gleichen Teil von Nied, haben nach Angaben der Polizei schon „einiges in ihrem Stadtteil angestellt“.

Bild-Zoom In diesem Viertel lebt B. mit seinen Brüdern und seiner Mutter.

B. lebt mit seinem 19-jährigen Bruder Karim, einem weiteren Bruder und seiner Mutter in der Straße „Alter Schulpfad“, Hausnummer 2a. Er ist schon mehrmals wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahl aufgefallen, verurteilt wurde er dafür aber nicht.

Auch S. und P. leben in Nied, P. ist mit Patrica verheiratet, über S. Familienverhältnisse ist nichts bekannt. Die drei treffen sich regelmäßig in ihrem Viertel. Als ihnen klar wird, dass während der Währungsumstellung mehrere Milliarden Euro über die deutschen Straßen rollen werden, entwickeln sie einen perfiden Plan, der sie innerhalb einer halben Stunde zu mehrfachen Millionären machen soll.

Ihr Plan wird als bis dahin größter Geldtransporterraub der Nachkriegsgeschichte in die Bücher eingehen.

Januar / Februar 2002: Die Vorbereitungen

Der 25-jährige Angelo P. leiht am 19. Januar bei einer Autovermietung auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt einen blauen Audi A4 – den späteren Fluchtwagen der Gangster.

Gerardo S. mietet am 15. Februar einen Stellplatz in einer privaten Tiefgarage in Nied an.

Der Plan ist einfach: Angelo P., Gerardo S. und ihr Komplize Faouzi B. wollen einen Geldtransporter im Frankfurter Raum überfallen, die Begleiter überwältigen und gefesselt zurücklassen, den Transporter in die Garage fahren, das Bargeld verladen und flüchten. Ein einfaches Ding, eigentlich.

25. Februar 2002: Der Überfall

In drei Tagen endet offiziell der Bargeldverkehr mit der D-Mark. Die Geldtransportbranche arbeitet mit Hochdruck an der Verteilung der neuen Währung, damit der Übergang ohne Probleme stattfinden kann.

Am Morgen des 25. Februars 2002 machen sich auch der 23-jährige Faouzi B. und sein 41-jähriger Beifahrer auf den Weg in die Frankfurter Innenstadt. Sie haben 17 Millionen Euro druckfrische Banknoten in ihrem Transporter geladen. Das Bargeld wollen sie im Laufe des Vormittags an mehrere Banken im Stadtgebiet ausliefern. Der Winter lässt in Deutschland weiter auf sich warten, das Thermometer zeigt elf Grad an, es ist bewölkt.

Die Route von Faouzi B. und seine Beifahrer führt sie von der Firmenzentrale der Securitas in Nieder-Eschbach über die A5, die sie am Westkreuz Richtung Messe verlassen. Faouzi B. ist als Aushilfskraft angestellt, er trägt deshalb keine Waffe. Sein Beifahrer hingegen schon.

Gegen 8.50 Uhr stoppt der 23-jährige Fahrer unter einem Vorwand – der Beifahrer wird später aussagen, B. müsse sein Allergie-Spray nehmen – den Wagen auf einem Parkplatz an der Max-Pruss-Straße auf dem Rebstockgelände.

Doch statt der Medizin zieht B. eine Waffe. Er richtet sie auf den 41-jährigen Beifahrer und zwingt ihn, sich in die sogenannte Sicherheitsschleuse des Geldtransporters zu begeben. Es ist der Lagerraum, in dem die Banknoten in Metallkisten gelagert werden. B. fesselt seinen Beifahrer mit Handschellen.

Bevor er seine Fahrt fortsetzt, lässt er noch seine Komplizen –Gerardo S. und Angelo P. zusteigen. Sie haben auf dem Parkplatz auf Faouzi B. gewartet. Rund zehn Autominuten dauert die Fahrt, dann sind sie an ihrem vorläufigen Ziel in Nied angekommen.

In der Tiefgarage des damaligen HL-Marktes in der Franz-Simon-Straße 2 öffnen die drei Täter vier der sechs im Panzerwagen deponierten Metallkisten. Darin befinden sich Tüten mit eingeschweißten Geldscheinen. Eine Tüte ist in etwa so groß wie eine Stange Zigaretten.

Die Täter beginnen gleich, die druckfrischen Banknoten in einen anderen Wagen umzuladen. Dabei lassen sie einige Tüten zurück. Warum? Das wird nie geklärt werden. Auch die Frage, warum sie nur vier der sechs Metallkisten öffnen, werden die Täter später nicht beatworten.

Bild-Zoom Foto: BERND KAMMERER (AP) Eine der leeren Geldkassetten.

Vor ihrer Flucht schließen die Täter das Tor der Tiefgarage wieder zu. Dann verschwinden sie mit 8,6 Millionen Euro. Der 41-jährige Beifahrer sagt später bei seiner Vernehmung aus, er habe erst gehört, wie eine Schiebetür zuging, dann habe er die Motorgeräusche eines Diesels wahrgenommen. Aufgrund dieser Beschreibung geht die Polizei davon aus, dass die Täter in einem Kleintransporter geflüchtet sind.

Das wirft die Theorie auf, dass die Täter zu viert waren. Dazu kann der Beifahrer keine Angaben machen, weil er im Geldtransporter gefangen war. Nachdem die Täter die Flucht ergriffen haben, kann sich der 41-Jährige allerdings aus dem Transporter befreien und durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Um 9.36 Uhr benachrichtigt der Leiter des Lebensmittelmarkes die Polizei.

Dann beginnt sie, die lange Jagd auf die Täter des „Coup von Nied“.