Studium in Frankfurt: Crash-Kurs: Liebe Erstis, das müsst Ihr jetzt über Euer Frankfurt wissen

Außer bekannte Schnellrestaurants findet Ihr in Frankfurt zahlreiche Möglichkeiten bereit, Euch auch spät in der Nacht noch die Bäuche vollzuschlagen. Beispielsweise: Der Burgerladen am Eschenheimer Tor ( bis 4 Uhr), Pizza Petro in Alt-Sachsenhausen (bis 3 Uhr), Köylü-Döner in Sachsenhausen-Nord (bis 3 Uhr), Pizzeria Schlaflos im Nordend (bis 3 Uhr), Gingko auf der Bergerstraße (bis 0 Uhr).

Der Frankfurt Flughafen spielt in Eurem Alltag eigentlich keine Rolle, außer Ihr fliegt in den Urlaub. Die Banken im Normalfall auch nicht - außer, dass Ihr in der Bahn und in der Stadt viele Anzugträger seht (abfällig auch: Yuppies). Anders ist das mit der Frankfurter Messe: Die merkt Ihr in der Stadt. Erst auf den Plakatsäulen - und später in der Bahn.