Mitbestimmung: DGB-Chef erklärt, warum Betriebsräte so wichtig sind

Seit wann gibt es Betriebsräte?

PHILIPP JACKS: Die Sozialpartnerschaft gibt es im Prinzip seit 100 Jahren. Nach der Novemberrevolution 1918 standen die Arbeitgeber vor der Frage, ob ihre Betriebe vergemeinschaftet werden oder ob sie ihren Arbeitnehmern mehr Rechte geben wollen. So entstand das Mitbestimmungsrecht, der Achtstundentag, die Gewerkschaften wurden anerkannt. Es war der erste formelle Vorläufer des Betriebsverfassungsgesetzes.

Es gibt bestimmte Regeln. In jedem Betrieb ab fünf Mitarbeitern kann sich ein Betriebsrat gründen?

JACKS: Na ja, im Gesetz steht, jeder Betrieb ab fünf Mitarbeitern hat einen Betriebsrat. Eigentlich steht da kein „kann“.

Aber viele Betriebe haben keinen Betriebsrat. Manche wehren sich sogar dagegen. Gibt es das in Frankfurt auch?

JACKS: Ja, ständig. Wir haben jetzt gerade am Flughafen das Problem mit einer Sicherheitsfirma. Da gibt es einen Betriebsrat, aber der wird verklagt, mit Hausverbot belegt, weil er sich für die Arbeitnehmer einsetzt. Er will, dass Überstunden bezahlt werden. Das steht den Leuten zu, aber es passiert nicht. Es gibt auch immer wieder die Verhinderung von Betriebsratswahlen. Das ist jedoch schwer nachzuweisen. Dabei droht bei Behinderung oder unzulässige Beeinflussung von Betriebsratswahlen bis zu einem Jahr Gefängnis.

Wann kann man einen Betriebsrat gründen?

JACKS: Jederzeit. Die Gründung ist nicht von der jetzt bundesweiten angesetzten Wahlperiode abhängig. Betriebsräte sind eine historische Errungenschaft und ein Kompromiss. Wenn sich jetzt manche Arbeitgeber aus der sozialen und demokratischen Verantwortung herausziehen und wir uns die Verschärfung der letzten Jahre anschauen, wir mir etwas bange. Die deutsche Geschichte sollte uns Besseres lehren. Heute gibt es eine ganze Anwaltsindustrie, die sich darauf spezialisiert hat, Betriebsräte zu bekämpfen.

Wie hängen die Größe des Unternehmens und die Vertretung der Arbeitnehmer zusammen?

JACKS: Im Allgemeinen gilt: Je größer der Betrieb, um so besser läuft die Betriebsratsarbeit, um so besser sind die Arbeitsbedingungen. Aber es gibt sowohl positive als auch negative Ausnahmen dieser Regel.

Trotzdem haben die Angestellten Angst, sich zu exponieren, zu kandidieren?

JACKS: Ich finde es schade, dass viele Leute sich darüber beschweren, was alles im Betrieb falsch läuft, aber wenn der Betriebsrat sich nicht so darum kümmert, wie sie es gerne hätten, dann schimpfen sie auch, wie schlimm der Betriebsrat ist. Anstatt zu sagen, ich kann es besser und selber anzutreten, ducken sie sich weg. Und das in Unternehmen, in denen man keine Angst vor negativen Folgen haben muss. Da finde ich, betriebliche Mitbestimmung ist eine wichtige Säule der Demokratie. Da könnten sich viele Leute mehr einbringen, statt sich wegzuducken und zu meckern. Zudem man als Betriebsrat Schutzrechte wie den Kündigungsschutz genießt. Aber wenn der Arbeitgeber der Meinung ist, dass ein Betriebsrat dem Unternehmen schadet...

Ist es nicht so, dass ein Betriebsrat dem Unternehmen schadet?

JACKS: Im Gegenteil. Unternehmen mit Betriebsräten sind in der Regel produktiver und innovativer als ohne. Sie haben natürlich bessere Arbeitnehmerrechte, im Schnitt zehn Tage mehr Urlaub...

Mehr Urlaub? Dafür gibt es doch Tarifverträge?

JACKS: Aber der muss auch eingehalten werden. Sowohl auf Einhaltung der Tarifverträge als auch der Arbeitnehmerschutzgesetze achtet der Betriebsrat – oder eben die Betroffenen. Aber dann muss man als Einzelner gegen den Arbeitgeber vorgehen und klagen. Das machen die wenigsten.

Was kann ein Betriebsrat sonst noch leisten?

JACKS: Er kann darauf achten, dass die Mitarbeiter bei der Einstellung richtig eingruppiert werden, kann einen Sozialraum vorschlagen, kann auf richtige Arbeitskleidung achten, kann einschreiten, wenn die Umziehzeit nicht als Arbeitszeit gemessen wird. Auch bei Problemen mit Vorgesetzten kann er helfen und bei der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Er organisiert Weiterbildungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit flexiblen Arbeitszeiten, er sorgt für den Schutz von älteren und schwerbehinderten Mitarbeitern. Der Betriebsrat ist auch dafür zuständig, dass Mitarbeiter, die rassistische oder andere diskriminierende Äußerungen tun, sehr schnell gekündigt werden.

Der Betriebsrat spricht auch mit bei Personalfragen?

JACKS: Ja, da hat er Mitbestimmungsrecht, wie auch bei Fragen der Überwachung am Arbeitsplatz.

Und wie ist es mit seinem Verhältnis zum Arbeitgeber? Krawall oder Konsens?

JACKS: Er muss im Gesamtinteresse des Unternehmens agieren. Er vertritt die Interessen der Arbeitnehmer, aber er hat das Wohlergehen des Unternehmens im Kopf.

Wie groß ist denn das Interesse der Arbeitnehmer an den Wahlen?

JACKS: Die Wahlbeteiligung liegt bei 80 Prozent, das ist höher, als bei Bundestagswahlen. In 28 000 Betrieben Deutschlands wird vom 1. März bis 31. Mai gewählt, 400 000 Arbeitnehmer wählen, und die Amtszeit beträgt vier Jahre.

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Bestimmte Dinge wie Leiharbeit beispielsweise hat es vor einigen Jahrzehnten noch nicht gegeben. Was bedeutet das für die Betriebsräte?

JACKS: Die Wahlbeteiligung steigt, nicht zuletzt wohl, weil die Arbeitnehmer begreifen, dass sie ihre Rechte verteidigen müssen. Ein Problem sind neue Beschäftigungsformen wie Crowdworking und Scheinselbstständigkeit, ein Problem ist, wenn Betriebsteile ausgegliedert werden und dann die Tarifverträge nicht mehr gelten oder es keine Betriebsräte mehr gibt. Das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen.

Wie können Sie darauf reagieren?

JACKS: Das wichtigste ist, dass die Arbeitnehmer sich nicht alles gefallen lassen. Wenn sie dann Gewerkschaftsmitglieder werden und sich an uns wenden, dann können wir Hilfe leisten. Aber als Gewerkschaften von außen was zu tun, ist nicht möglich. Es kommt immer auf die Beschäftigten selbst an.

Dürfen Leiharbeiter mitwählen?

JACKS: Sie könnten theoretisch beim Verleiher einen Betriebsrat gründen, aber das ist praktisch kaum umsetzbar. Leiharbeitnehmer können aber auch beim Entleiher mitwählen, wenn sie mindestens drei Monate dort arbeiten.

Werden deren Rechte vom Betriebsrat gut vertreten? Er muss ja seine eigenen Leute stützen.

JACKS: Leiharbeiter haben das Problem, dass sie nicht dauerhaft dem Betrieb angehören. Es ist ein politisches Problem mit der Leiharbeit. Der Betriebsrat hat ein Interesse an festen Beschäftigungsverhältnissen.

Welche Branchen sind für Betriebsräte kritisch? Fast Food?

JACKS: Unterschiedlich. Wir haben in Frankfurt auch Fastfood-Niederlassungen mit Betriebsräten. Aber bei Sicherheitsunternehmen höre ich immer wieder haarsträubende Geschichten. Auch in der Baubranche ist es nach wie vor schlimm.

Warum?

JACKS: Es sind teilweise mafiöse Zustände. Deswegen versuchen wir in Frankfurt bei den städtischen Vergaben eine Kontrollstelle einzurichten, die auf die Einhaltung der Gesetze achtet.

Haben Sie ein Beispiel dafür, was in der Baubranche passieren kann?

JACKS: Wir hatten letztes Jahr den Fall am Flughafen: 20 rumänische Bauarbeiter haben ein halbes Jahr lang kein Geld bekommen. Sie haben sich dann an unsere Beratungsstelle Faire Mobilität gewendet, die IG BAU hat sich eingeschaltet. Ein Teil des Geldes haben die Arbeitnehmer dann bekommen, weil der Auftraggeber diese Arbeitnehmer des Subunternehmers bezahlt hat – auf Druck der Gewerkschaft.

Da brauche ich erst gar nicht zu fragen, ob die einen Betriebsrat hatten. Können die Gewerkschaften von außen etwas machen?

JACKS: Nein, die Mitarbeiter müssen sich engagieren, dann können wir helfen. Oft ist es auch gesetzwidrig, was passiert. Da werden die Pausenzeiten nicht eingehalten, Arbeitszeiten werden nicht dokumentiert, Überstunden und Sozialabgaben werden nicht bezahlt. Da könnten die einzelnen Mitarbeiter ihren Arbeitgeber verklagen. Aber wenn er nicht gewerkschaftlich organisiert ist, ist er schnell seinen Job los.

Aber der Betriebsrat ist nicht die Gewerkschaft, und es kann auch passieren, dass die Gewerkschaft hü sagt und der Betriebsrat sagt hott.

JACKS: 60 bis 80 Prozent der Betriebsratsmitglieder sind in der Gewerkschaft. Aber im Prinzip arbeiten sie unabhängig von den Gewerkschaften. Wir schulen, beraten und unterstützen die Betriebsräte natürlich.

Bei großen Betrieben gibt es ja auch Wahlkampf zwischen den Gewerkschaften.

JACKS: Es gibt Listenwahlen, das kommt vor. Es ist auch nichts Ungewöhnliches. In der Regel ist es für alle einfacher, wenn man sich auf eine gemeinsame Liste verständigt, aber das gelingt nicht immer. Dann haben die Wähler die Wahl zwischen den verschiedenen Listen.

Ich dachte, es sei eine Persönlichkeitswahl?

JACKS: Ja, wenn es eine gemeinsame Liste gibt. Ansonsten muss man sich zwischen verschiedenen Listen entscheiden.

www.fnp.de

Hier finden Sie alle Folgen der Montagsinterviews.